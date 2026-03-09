Sınır dışı edilen Rus kadının evinde 4 gündür aç olan 12 hayvan kurtarıldı

Veteriner hekim Aşkın Güzel ise "HAYDİKO derneğine gelen ihbar üzerine Kemalpaşa ilçesi Köprücü köyünde deport edilen Rus vatandaşın burada mahsur kalan kedi ve köpeklerini kontrollü bir şekilde gözetim altına aldık. Toplam 6 kedi ve 6 köpek araçlarımıza alınarak daha güvenli bir yere götürüldü. Kapalı alanda kaldıkları için iyi beslenememişler. Yaklaşık 4 gün aç kalmışlar ancak genel sağlık durumları iyi" diye konuştu.



