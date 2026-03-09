Sınır dışı edilen Rus kadının evinde 4 gündür aç olan 12 hayvan kurtarıldı

Artvin’in Kemalpaşa ilçesine bağlı Köprücü köyünde sınır dışı edilen Rus kadının evinde 4 gün aç ve susuz kalan 6 kedi ve 6 köpek gönüllüler tarafından kurtarıldı.
Antalya’da yaşayan Rus uyruklu M.K., hakkında verilen deport kararı nedeniyle Türkiye’den ayrılmak zorunda kaldı. 6 kedi ve 6 köpeği bulunan kadın, Artvin’in Kemalpaşa ilçesinde bulunan Sarp Sınır Kapısı’ndan ülkesine geçmek isterken hayvanlarının çıkışına izin verilmedi. Hayvanlarını bırakmak istemeyen Rus kadın, Kemalpaşa ilçesine bağlı Köprücü köyünde müstakil bir ev kiralayarak 6 kedi ve 6 köpeğiyle birlikte kaçak yaşamaya başladı. Deport süresi devam eden kadının yeri jandarma ekiplerince tespit edilerek gözaltına alındı ve sınır dışı edilmek üzere işlem başlatıldı.
Kadının gözaltına alınmasının ardından Köprücü köyündeki evde bulunan 6 kedi ve 6 köpek sahipsiz kaldı. Yaklaşık 4 gün boyunca evde aç ve susuz kalan hayvanlar için yapılan ihbar üzerine Hayvanları, Doğayı, İnsanları Koruma ve Yaşatma Derneği (HAYDİKO) gönüllüleri harekete geçti.
Veteriner hekim eşliğinde eve giren gönüllüler, hayvanların aç ve susuz kaldığını, bazı hayvanların ise kafes içinde tutulduğunu gördü. Ekipler, hayvanlara ilk müdahaleyi yaparak kedi ve köpekleri güvenli bir alana taşıdı.
HAYDİKO Yönetim Kurulu Üyesi Emel Meriç, ihbar üzerine bölgeye geldiklerini belirterek "Üç gün önce gelen bir ihbar doğrultusunda veteriner hekimimizle birlikte hayvanları teslim aldık. Amacımız deport edilen Rus vatandaşıyla hayvanları tekrar buluşturabilmek. Resmi süreçler tamamlanana kadar hayvanları misafir edeceğiz" dedi.
Veteriner hekim Aşkın Güzel ise "HAYDİKO derneğine gelen ihbar üzerine Kemalpaşa ilçesi Köprücü köyünde deport edilen Rus vatandaşın burada mahsur kalan kedi ve köpeklerini kontrollü bir şekilde gözetim altına aldık. Toplam 6 kedi ve 6 köpek araçlarımıza alınarak daha güvenli bir yere götürüldü. Kapalı alanda kaldıkları için iyi beslenememişler. Yaklaşık 4 gün aç kalmışlar ancak genel sağlık durumları iyi" diye konuştu.
Kurtarılan hayvanların tedavi ve bakımlarının yapıldığı, yasal süreç tamamlanana kadar HAYDİKO tarafından misafir edileceği öğrenildi.