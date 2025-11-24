Yeni Şafak
Viral soru keşfete düştü: Milyoner yarışmacısının çay, kahve, gazoz cevabı sosyal medyayı yıktı geçti

11:3524/11/2025, Pazartesi
G: 24/11/2025, Pazartesi
Türkiye bu anı konuşuyor! 'Kim Milyoner Olmak İster’ yarışmasına katılan Elif Okumuş'un çay–kahve–gazoz sorusuna verdiği cevap kısa sürede sosyal medyada trend oldu. Verdiği cevaba kendisi de şaşıran yarışmacının stüdyodaki anları tıklanma rekorları kırdı.

Çay, kahve, gazoz sorusuna verdiği cevap olay oldu: Türkiye milyonerdeki ilk soruyu ve cevabı konuşuyor...


Oktay Kaynarca’nın sunduğu ‘Kim Milyoner Olmak İster’ yarışmasının son bölümünde beklenmedik bir an yaşandı. Düzce’den katılan, 27 yaşındaki Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Tarih Bölümü mezunu Elif Okumuş, yarışmanın açılış sorusunda yanlış cevap vererek yarışmaya veda etti.

Yarışmanın ilk sorusu şöyleydi: “Size çay, kahve, gazoz, ayran, meyve suyu gibi seçenekler sunuluyorsa öncesinde muhtemelen hangi soru sorulmuştur?” Şıklar arasında “Aç mısın?”, “Ne içersin?”, “Tatlı yer misin?” ve “Kahvaltı yaptın mı?” yer aldı.

Heyecanına yenilen Elif Okumuş, doğru yanıt olan “Ne içersin?” seçeneği yerine “Aç mısın?” şıkkını işaret etti. Cevabın yanlış çıkmasıyla birlikte stüdyoda şaşkınlık hakim oldu.

Verilen bu cevap sosyal medyada kısa sürede gündem olurken, yarışmacının şaşkın anları da izleyenler tarafından yorum yağmuruna tutuldu.

