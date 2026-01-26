Yeni Şafak
Volkan Konak'ın kuzenine attığı son mesajda kabristan ile ilgili sözleri şoke etti

13:2526/01/2026, الإثنين
Yeni Şafak
Karadeniz müziğinin sevilen ismi Volkan Konak, geçtiğimiz yıl sahnede kalp krizi geçirerek hayatını kaybetmişti. Sanatçının ölmeden bir gün önce kuzeni Ercan Konak'a attığı mesajda, defnedildiği kabristan hakkında söylediği sözler dikkat çekti.

Geçtiğimiz yıl 31 Mart'ta Kıbrıs'ın İskele kentindeki bir konser sırasında sahnede fenalaşan şarkıcı Volkan Konak tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetmişti.


Ölümüyle hayranlarını hem şaşırtan hem de üzen Volkan Konak'ın vefatından bir gün önce kuzeni Ercan Konak'a attığı mesaj ortaya çıktı.

Ercan Konak, Volkan Konak'ın mesajını Instagram fenomeni olan Akif Budak'a anlattı. Konak'ın kuzenine attığı son mesaj şöyle:


''Yatarlar derin dümdüz, ben ruhumu o mekanda terbiye ettim. Gerçek orası ne mutlu oradaki sessiz çığlığı duyanlara. Ağabeyin mezara iyi bakıyor oradakilerin hepsi benim kıymetlim bilenlere selam olsun...'

Konak, memleketi Trabzon'un Maçka ilçesindeki aile kabristanlığına defnedildi.

