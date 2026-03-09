Yeditepe'nin en yükseğinde bir selatin eser: Edirnekapı Mihrimah Sultan Camisi

Doğan, inşa kitabesi olmayan caminin, o dönemdeki tezkirelere göre Mimar Sinan tarafından Mihrimah Sultan adına yapıldığını belirterek, Mimar Sinan'ın en önemli eserlerini Kanuni Sultan Süleyman ve ailesi için inşa ettiğini aktardı.





Mihrimah Sultan adına payitahtta iki cami inşa edildiğini dile getiren Doğan, "Yegane sultandır bu anlamda diyebiliriz. Diğer hanım sultanların payitaht dışında da inşa ettirdiği eserler mevcut. Ancak Mihrimah Sultan'ın İstanbul'da iki farklı camiye isminin verildiğini biliyoruz." ifadelerini kullandı.