15 BİN ÖĞRETMEN ATAMASI SON DAKİKA AÇIKLAMALAR: 15 bin öğretmen ataması ne zaman, hangi tarihte yapılacak?

MEBden son dakika 15 bin öğretmen ataması açıklaması Takvim belli oldu

Sözlü sınava giren adaylardan başarılı olanların tercih ve atama işlemlerine ilişkin hazırlanan "2025 Yılı Sözleşmeli Öğretmenlik Tercih ve Atama Kılavuzu" ise bugün yayımlandı.

Buna göre öğretmen adayları, eğitim kurumu tercih başvurularını 17 - 21 Kasım 2025 tarihleri arasında elektronik ortamda yapacak olup atamalar, 24 Kasım 2025 tarihinde gerçekleştirilecek.