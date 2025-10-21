Türkiye’nin merakla beklediği Mattia Ahmet Minguzzi davası sonuçlandı. İstanbul Kadıköy'de 14 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi'nin bıçaklanarak öldürülmesine ilişkin davada B.B ve U.B'ye en üst sınırdan 24 yıl hapis cezası verildi, haksız tahrik indirimi yapılmadı. Minguzzi cinayeti davasında beraat eden oldu mu? İşte detaylar.
İstanbul Kadıköy’de 24 Ocak günü kaykay malzemesi almak için gittiği pazar yerinde bıçaklı saldırıya uğrayan ve 9 Şubat’ta hayatını kaybeden Mattia Ahmet Minguzzi’nin davasında bugün 6. duruşma gerçekleşti.
Ahmet Minguzzi cinayeti davasında kim ne kadar ceza aldı?
Duruşma sonrasında açıklanan kararla birlikte Mattia Ahmet Minguzzi'nin ölümüne neden olan B.B ve U.B'ye en üst sınırdan 24 yıl hapis cezası verildi, haksız tahrik indirimi yapılmadı. Sanık M.A.D ve A.Ö. ise beraat etti. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Mattia Ahmet Minguzzi davasında 2 sanık hakkındaki beraat kararına itiraz etti.
Savcı en üst sınırdan ceza verilmesini istemişti
2 Ekim’de görülen önceki duruşmada cumhuriyet savcısı, sanıklar U.B. ve B.B. hakkında “çocuğa karşı kasten öldürme” suçundan 24’er yıl hapis cezası talep etmişti. Diğer sanıklar M.A.D. ve A.Ö. için ise “çocuğu kasten öldürmeye yardım” suçundan cezalandırılmaları istenmiş, tüm tutuklu sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar verilmesi talep edilmişti. Savcı, cezaların üst sınırdan verilmesini ve takdiri indirim ile haksız tahrik indirimi uygulanmamasını talep etmişti.
Son duruşmada davaya yeni eklenen sanıklardan birinin avukatı, müvekkilinin ilkokul döneminde aldığı engelli raporunu mahkemeye sunmuş, raporda dikkat dağınıklığı ve konuşmada güçlük gibi ayrıntılar bulunması tepki çekmişti.
Duruşmada ayrıca sanık B.B.’nin tutuklu sanık U.B.’ye yazdığı mektup gündeme gelmişti. Mektupta B.B., “Rahatın yerinde mi? Beni soracak olursan iyiyim, yaptık bir şey cezasını çekiyoruz. Aslanlar gibi yatar çıkarız. Sen zaten fazla yatmazsın, babanlar sana bakıyor mu?” ifadelerini kullanmıştı.
Ahmet Minguzzi 16 gün sonra yaşamını yitirdi
Olay günü Mattia Ahmet Minguzzi, arkadaşlarıyla birlikte Kadıköy’de kaykay malzemesi almak için gittiği pazar yerinde bıçaklı saldırıya uğramıştı. Saldırganlardan biri, pazar tezgahından aldığı bıçakla Minguzzi’yi üç kez bıçaklamış, diğer saldırgan ise yerde yatan Minguzzi’ye tekme atmıştı. Olayın güvenlik kamerası kayıtları basın ve sosyal medyada yayımlanmış, büyük tepki toplamıştı. Minguzzi, ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldıktan sonra 9 Şubat’ta hayatını kaybetmişti.