Ahmet Minguzzi cinayeti davasında kim ne kadar ceza aldı?

Duruşma sonrasında açıklanan kararla birlikte Mattia Ahmet Minguzzi'nin ölümüne neden olan B.B ve U.B'ye en üst sınırdan 24 yıl hapis cezası verildi, haksız tahrik indirimi yapılmadı. Sanık M.A.D ve A.Ö. ise beraat etti. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Mattia Ahmet Minguzzi davasında 2 sanık hakkındaki beraat kararına itiraz etti.