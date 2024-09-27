ASGARİ ÜCRET TESPİT KOMİSYONUNDA KİMLER YER ALIR?





Asgari Ücret Tespiti Komisyonu'nda beş hükümet, beş işveren ve beş işçi temsilcisi yer almaktadır. İşçi ve işveren temsilcileri en çok üyeye sahip üst işçi ve işveren örgütleri tarafından (işçi temsilcilerini Türk-İş ve işveren temsilcilerini ise TİSK) saptanmaktadır. Geçmişten günümüze, Türkiye’deki asgari ücret serüveni başladığından beri ücret belirlenirken birçok kriter temel alınmış; bölgesel ücret politikaları, sektörel asgari ücret politikaları ve 16 yaş altı ve üstünün farklı ücret aldığı asgari ücret politikaları izlenmiştir. 2014 yılından itibaren yaş ayrımı olmaksızın ulusal düzeyde ve bütün sektörler için tek tip asgari ücret belirlenmeye başlanmıştır ve günümüzde de devam etmektedir.