Asgari ücrete yapılacak yani zam miktarı yıl sonuna gelindikçe merak edilen konu başlıklarından biri oluyor. 2025 Ocak ayında asgari ücrete zam yapılacak. 2025 Ocak ayında asgari ücrete ne kadar zam geleceği, zam oranı miktarı şimdiden merak kazandı. 2024 yılında asgari ücrete Ocak ayında yüzde 49.11 oranı yapılmıştı. Bu zam ile birlikye yeni asgari ücret miktarı 17 bin 2 lira olmuştu. Peki, 2025'te asgari ücrete ne kadar zam gelecek? Asgari ücrete yüzde 50 zam olur mu? İşte doğrudan 7 milyona yakın çalışanı yakından ilgilendiren asgari ücrete yapılacak yeni zam oranına ilişkin son gelişmeler...
2025 asgari ücret zam oranına ilişkin son yapılan açıklamalar yakından takip ediliyor. Yılın sonuna yaklaşırken enflasyon rakamları şekillenirken Ocak 2025 asgari ücret zammının ne kadar olacağı da gündeme geldi. Asgari ücrete geçtiğimiz temmuz ayında ara zam yapılmamıştı. Milyonlarca çalışan şimdi yılbaşı zammına odaklandı. Peki, 2025 asgari ücret zammı ne kadar olacak? İşte son yaşanan gelişmelerin detayları...
ASGARİ ÜCRET ZAMMI NE KADAR OLACAK 2025?
Asgari Ücret Tespit Komisyonu yeni yılda geçerli olacak asgari ücret için bir araya gelecek. Asgari ücrete 2025 yılında yapılacak zam oranı Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantıları ile belirlenecek.
ASGARİ ÜCRET TOPLANTISI NE ZAMAN YAPILACAK 2025?
Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun yeni yılda geçerli olacak asgari ücret için ilk toplantıyı, aralık ayının ilk haftasında yapacağı tahmin ediliyor.
ASGARİ ÜCRET 2024 GÜNCEL RAKAMI NE KADAR?
Asgari ücret 2024 yılı için net 17 bin 2 lira olarak belirlendi.
2024'TE ASGARİ ÜCRETE NE KADAR ZAM YAPILDI?
Ocak 2024’te asgari ücret yüzde 49.11 oranında zam yapıldı.
ASGARİ ÜCRET NASIL BELİRLENİYOR?
ürkiye’de bu süreç, Asgari Ücret Tespit Komisyonu aracılığıyla dikkatle yürütülmekte ve işçi ile işveren temsilcilerinin katılımıyla dengeli bir şekilde belirlenmektedir. Asgari ücretin altında ödeme yapılması durumunda hem işverenler cezai yaptırımlarla karşı karşıya kalmakta hem de işçiler yasal haklarını talep edebilmektedir. Bu da asgari ücretin yalnızca bir ücret politikası değil, aynı zamanda iş hayatında adalet ve eşitliği sağlamaya yönelik önemli bir araç olduğunu göstermektedir.
Komisyon, asgari ücreti belirlerken hem sosyal hem de ekonomik verileri dikkate alır. Sosyal ve ekonomik durum, ücretlilerin geçinme indeksleri, ödenen mevcut ücretler ve genel geçim şartları bu veriler arasında başı çeker.
Asgari ücret tüm işkollarını kapsayacak şekilde belirlenir ve bir günlük ücret üzerinden hesaplanır. Ancak, haftalık, aylık ya da saatlik ücret ödemesi yapılan işlerde de asgari ücrete uygun şekilde ayarlamalar yapılması gerekmektedir.
ASGARİ ÜCRET TESPİT KOMİSYONUNDA KİMLER YER ALIR?
Asgari Ücret Tespiti Komisyonu'nda beş hükümet, beş işveren ve beş işçi temsilcisi yer almaktadır. İşçi ve işveren temsilcileri en çok üyeye sahip üst işçi ve işveren örgütleri tarafından (işçi temsilcilerini Türk-İş ve işveren temsilcilerini ise TİSK) saptanmaktadır. Geçmişten günümüze, Türkiye’deki asgari ücret serüveni başladığından beri ücret belirlenirken birçok kriter temel alınmış; bölgesel ücret politikaları, sektörel asgari ücret politikaları ve 16 yaş altı ve üstünün farklı ücret aldığı asgari ücret politikaları izlenmiştir. 2014 yılından itibaren yaş ayrımı olmaksızın ulusal düzeyde ve bütün sektörler için tek tip asgari ücret belirlenmeye başlanmıştır ve günümüzde de devam etmektedir.