“Az önce deprem mi oldu?”, “Nerede deprem oldu?” soruları, özellikle Marmara bölgesinde yaşayanlar tarafından yoğun şekilde araştırılıyor. AFAD'ın son paylaştığı verilere göre Osmaniye'de 4.4 büyüklüğünde bir deprem oldu. AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından paylaşılan 20 Kasım 2025 güncel deprem verileri, son depremlere dair bilgileri anlık olarak kamuoyuna sunmaya devam ediyor. Özellikle Sındırgı ve çevresinde hafif şiddetli artçı sarsıntılar sürerken, uzmanlar bölge halkını dikkatli ve hazırlıklı olmaları konusunda uyarıyor. Son depremler listesine ulaşmak ve anlık bilgileri takip etmek isteyenler, AFAD ve Kandilli Rasathanesi’nin resmi web sitelerini veya mobil uygulamalarını kullanabilir.

Son dakika deprem haberleri yakından takip ediliyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi Türkiye'de meydana gelen depremleri listeliyor. Bulunduğu bölgede ya da yakınında deprem olup olmadığını merak edenler son depremler listesine bakarak en son nerede, kaç şiddetinde, saat kaçta deprem olduğunu görüntüleyebiliyor. Peki, bugün deprem oldu mu? İşte 20 Kasım son depremler.

OSMANİYE'DE 4.4 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM Kandilli Rasathanesi, Osmaniye'de 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.

SON DAKİKA SON DEPREMLER 20 KASIM 2025

2025-11-20 12:32:31 37.15917 36.64056 4.77 ML 3.1 Bahçe (Osmaniye) 2025-11-20 12:29:41 37.14361 36.67306 7.0 ML 1.6 Nurdağı (Gaziantep) 2025-11-20 12:27:22 37.14306 36.64028 7.24 ML 1.6 İslahiye (Gaziantep) 2025-11-20 12:25:05 39.18361 28.30833 7.11 ML 1.4 Sındırgı (Balıkesir) 2025-11-20 12:21:24 39.12278 28.30056 7.56 ML 1.3 Sındırgı (Balıkesir) 2025-11-20 12:19:00 37.14083 36.63444 7.0 MW 3.5 Hasanbeyli (Osmaniye) 2025-11-20 12:16:46 40.74917 27.90889 6.05 ML 1.7 Marmara Denizi - [22.55 km] Marmara (Balıkesir) 2025-11-20 12:15:29 37.26167 37.01861 7.0 ML 1.6 Pazarcık (Kahramanmaraş) 2025-11-20 12:14:30 39.18583 28.30861 7.9 ML 2.8 Sındırgı (Balıkesir) 2025-11-20 12:12:44 39.20306 28.30139 10.09 ML 3.2 Sındırgı (Balıkesir) 2025-11-20 12:10:07 39.20278 28.31389 10.54 ML 1.6 Sındırgı (Balıkesir) 2025-11-20 12:09:08 37.13528 36.63444 7.0 MW 4.4 Hasanbeyli (Osmaniye) 2025-11-20 12:08:16 39.23167 28.14722 8.35 ML 2.0 Sındırgı (Balıkesir) 2025-11-20 12:01:17 39.26972 28.25472 7.0 ML 1.2 Sındırgı (Balıkesir) 2025-11-20 11:31:48 39.25333 28.1625 13.67 ML 1.2 Sındırgı (Balıkesir) 2025-11-20 11:13:01 39.18833 28.26417 8.4 ML 1.2 Sındırgı (Balıkesir) 2025-11-20 11:06:22 39.16083 28.24861 5.33 ML 1.4 Sındırgı (Balıkesir) 2025-11-20 10:59:12 38.26861 38.85917 7.73 ML 1.5 Pütürge (Malatya) 2025-11-20 10:57:00 39.38361 27.73639 6.63 ML 1.1 Savaştepe (Balıkesir) 2025-11-20 10:52:59 39.55306 28.00139 7.0 ML 1.3 Altıeylül (Balıkesir) 2025-11-20 10:49:48 39.175 28.15889 5.79 ML 1.3 Sındırgı (Balıkesir) 2025-11-20 10:46:24 41.86056 27.34861 7.0 ML 1.3 Merkez (Kırklareli) 2025-11-20 10:44:22 36.03667 29.45528 5.37 ML 2.2 Akdeniz - [24.01 km] Kaş (Antalya) 2025-11-20 10:43:25 39.14611 28.13972 5.34 ML 1.0 Sındırgı (Balıkesir) 2025-11-20 10:25:59 39.1575 28.32056 7.0 ML 1.7 Sındırgı (Balıkesir) 2025-11-20 10:23:32 39.20472 28.31 7.0 ML 1.1 Sındırgı (Balıkesir) 2025-11-20 10:13:53 39.19028 28.30528 12.92 ML 1.0 Sındırgı (Balıkesir) 2025-11-20 10:12:02 39.29417 28.90972 7.0 ML 1.0 Simav (Kütahya) 2025-11-20 09:51:40 39.06806 28.25722 7.0 ML 1.6 Gördes (Manisa) 2025-11-20 09:36:40 38.25083 38.62028 7.16 ML 1.0 Pütürge (Malatya) 2025-11-20 09:30:42 40.45 42.32194 6.93 ML 1.7 Şenkaya (Erzurum) 2025-11-20 09:30:15 39.25556 28.17917 8.36 ML 1.0 Sındırgı (Balıkesir) 2025-11-20 09:02:38 39.22083 28.02472 7.0 ML 1.0 Sındırgı (Balıkesir) 2025-11-20 08:55:40 39.18556 28.25056 13.91 ML 0.9 Sındırgı (Balıkesir) 2025-11-20 08:48:55 39.14444 28.27306 6.68 ML 1.0 Sındırgı (Balıkesir) 2025-11-20 08:34:22 39.18306 28.12306 7.0 ML 1.1 Sındırgı (Balıkesir) 2025-11-20 08:20:24 38.12278 32.02056 7.0 ML 1.2 Ilgın (Konya) 2025-11-20 08:14:17 39.23306 28.16722 6.42 ML 1.5 Sındırgı (Balıkesir) 2025-11-20 08:12:35 39.17 28.32333 6.45 ML 1.6 Sındırgı (Balıkesir) 2025-11-20 08:10:32 39.13556 28.335 6.5 ML 1.1 Sındırgı (Balıkesir) 2025-11-20 08:02:16 39.26167 28.125 5.66 ML 1.6 Sındırgı (Balıkesir)

AFAD ölçümlerine göre bugün büyük bir deprem meydana gelmedi.

3.0 Büyüklüğünün altındaki tüm depremleri anlık olarak aşağıdaki linke tıklayarak görüntüleyebilirsiniz.