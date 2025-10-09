DGS EK TERCİH SONUÇLARI 2025: DGS ek tercihler ne zaman bitiyor, sonuçları açıklandı mı?

2025 Dikey Geçiş Sınavı (DGS) ek yerleştirme tercihleri başladı. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan açıklamaya göre adaylar, tercih işlemlerini ÖSYM’nin aday işlemleri sayfası üzerinden T.C. kimlik numarası ve aday şifreleriyle elektronik ortamda gerçekleştirebilecek. Ek tercih sürecinin tamamlanmasının ardından DGS ek yerleştirme sonuçları yine ÖSYM tarafından açıklanacak.

DGS EK TERCİHLER BİTTİ Mİ? Tercih işlemleri, 13 Ekim 2025 tarihinde saat 23.59'da sona erecek. Ek yerleştirme için tercih ücreti 130,00 TL'dir. Ek yerleştirme için tercih yapmak isteyen adaylar, tercih ücretini, ÖSYM'nin internet sayfasında e-İŞLEMLER'de yer alan "ÖDEMELER" alanından kredi kartı/banka kartı ile 7-14 Ekim 2025 tarihleri arasında yatıracaklardır. Ücret yatırma işlemi 14 Ekim 2025 tarihinde saat 23.59'da sona erecektir.

Adaylar, tercihlerini yaptıktan sonra tercih ücretini yatırarak tercih işlemlerini tamamlayacaklardır. Süresi içinde ek yerleştirme tercih ücretini yatırmayan adayların yapmış oldukları tercihler geçersiz sayılacak ve ek yerleştirme işlemine dâhil edilmeyecektir.