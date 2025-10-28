Anne ve baba adayları “Aile Yılı” kapsamında çalışan ebeveynlerin sosyal haklarını güçlendirecek yeni düzenlemeleri yakından takip ediyor. 2025’in “Aile Yılı” ilan edilmesinin ardından, çalışan anne ve babaların doğum izni haklarında kapsamlı bir değişiklik gündeme geldi. Annelik izni ve babalık izni kaç gün olacak, uzayacak mı? Doğum sonrası izin süreleri kaç gün? İşte doğum izni sürelerinde yaşanan değişikliğe dair son gelişmeler.
Doğum izni süreleri değişiyor
Yürürlükte olan uygulamaya göre kadın çalışanlar, doğumdan önce 8 hafta ve doğumdan sonra 8 hafta olmak üzere toplam 16 hafta ücretli izin hakkına sahip. Yeni düzenleme hayata geçerse bu süreye 4 hafta daha eklenecek.
Annelik ve babalık izni süresi uzayacak mı?
Hükümet, doğum izinlerinin artırılması için düğmeye bastı. 16 haftalık annelik izninin 20 haftaya, babalık izninin de 5 günden 10 güne çıkarılması gündemde.
DÜZENLEME BABALARI DA KAPSIYOR
Babalar için uygulanan doğum sonrası izin özel sektörde de kamuda da 5 gün ancak yeni düzenlemeyle beraber bu sürenin 10 güne çıkartılması düşünülüyor.
Anne ve babalar da doğum sonrası 8 haftalık iznin az olduğunu vurgulayıp yeterli olmadığını dile getirdi.
Yeni düzenlemeyle ilgili çalışmalar sürüyor.
Mevcut durum
4857 sayılı İş Kanunu m. 74’e göre kadın işçiler için ücretli analık hâli izni; doğumdan önce 8 hafta, doğumdan sonra 8 hafta olmak üzere toplam 16 hafta olarak düzenlenmiş durumda. Ücretli doğum izninin yanında, aileyi destekleyen başka haklar da mevcut. Özel sektördeki kadın çalışanlar, ücretli iznin bitiminde 6 aya kadar ücretsiz doğum izni kullanabiliyor. Ayrıca, çocuk bir yaşına gelene kadar her gün 1.5 saat emzirme izni hakkı var; bu süre çalışma süresinden sayılıyor.
Çalışan anneler için yarım çalışma modeli de uygulanabiliyor: İlk doğumda 60 gün, ikinci doğumda 120 gün, üçüncü doğumda 180 gün yarı zamanlı çalışma ve devlet tarafından ödenen yarım çalışma ödeneği ile destekleniyor. İsteyen ebeveynler – anne veya baba – çocuğun ilkokula başlayacağı döneme kadar kısmi süreli çalışma talep etme hakkına sahip.
Özel sektör işçi statüsünde çalışan erkekler için babalık izni süresi; kanuna göre 5 gün ücretli izin hakkı olarak tanımlanmış durumda. Buna karşılık, kamu çalışanları için babalık izni 10 gün olarak düzenlenmiş durumda.
Düzenlemenin, çalışan ebeveynlerin aile yaşamını desteklemeyi ve çocuk bakımında ortak sorumluluğu güçlendirmeyi amaçladığı belirtiliyor.