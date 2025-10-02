Ekim ayı doğum yardımı ödeme tarihi 2025 hak sahiplerinin gündeminde yer alırken, son dakika açıklama geldi. Bakan Göktaş, her ay vatandaşların merakla beklediği doğum yardımı ödemeleri hakkında bilgi veriyor. Göktaş, 2025’in Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından “Aile Yılı” ilan edildiğini hatırlatarak, bu kapsamda doğum yardımı miktarlarının güncellendiğini açıklamıştı. Peki, 2025 Ekim doğum yardımı hesaplara yattı mı? Kimler çocuk yardımı alabilir, şartları neler, çocuk başına ne kadar ödeniyor?

1 /5 Devlet tarafından çocuk sahibi olan vatandaşlara verilen doğum destek parası her ay başvurular alındıktan sonra ödenecek. Doğum yardımı ödemeleri, muhtaçlık şartı aranmaksızın Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fonu'ndan yapılıyor. E-Devlet doğum yardımı başvuru ekranı üzerinden yapılan müracaatlar incelendikten sonra ödemeler hesaplara yatırılacak.

2 /5 2025 Ekim doğum yardımı yattı mı? Ekim ayı doğum yardımı ödemeleri henüz hesaplara yatırılmadı.

3 /5 Doğum yardımı ne zaman ödenecek?

Doğum yardımı ödemeleri genellikle ayın son günlerine doğru yatırılmaktadır. Konuyla ilgili resmi açıklama yapıldığında haberimizi güncelleyeceğiz.

4 /5 Doğum yardımı ödemesini kimler alabilir?

1 Ocak 2025 sonrası doğan çocuklar için doğum yardımı ödemeleri yapılacak. Bu tarihten sonra çocuğu olan aileler, herhangi bir şart olmadan doğum yardımı alabilecek.