EMEKLİ 2026 OCAK ZAMMI SON DAKİKA: SSK ve Bağ-Kur maaşları ne kadar artacak? İşte netleşen 4 aylık zam oranı

12:0617/11/2025, Pazartesi
Emekli maaşlarına yapılacak Ocak zammı milyonların gündeminde. Yılın ilk dört ayında enflasyonun kesinleşmesiyle SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin alacağı zam oranı şimdiden %10,25’e ulaştı. Zamda belirleyici olacak Kasım ve Aralık enflasyonunun açıklanmasına kısa bir süre kala, emekli maaşlarının yeni yılda hangi seviyeye çıkacağı merak ediliyor. İşte beklentiler…

Emekliler, Ocak 2026 maaş artışının ne kadar olacağını araştırıyor. TÜİK’in açıkladığı verilere göre, dört aylık kesinleşen enflasyon farkı SSK ve Bağ-Kur emeklilerinde %10,25’e yükseldi. Yeni zam oranı, Kasım ve Aralık ayı enflasyonunun duyurulmasıyla netleşecek. Peki yeni yılda emekli maaşları ne kadar olacak? İşte son hesaplamalar…

2026 EMEKLİ MAAŞ ZAMMI NE KADAR OLACAK?

Yıl sonu enflasyon tahminleri dikkate alındığında, emekli maaş zammının %14–16 aralığında gerçekleşmesi öngörülüyor. Kasım–Aralık enflasyonu %1,5 olarak gelirse zam oranı %13,58; %2,0 olarak açıklanırsa %14,70; %2,50 seviyesinde olursa %15,83 düzeyine ulaşacak.

4 AYLIK ZAM ORANI BELLİ OLDU

SSK ve Bağ-Kur emeklisinin alacağı 2026 Ocak maaş zammına ilişkin 4 aylık veri kesinleşti. Buna göre emeklilerin hak ettiği zam oranı 10,25 olarak açıklandı.

EMEKLİ MAAŞ ZAMMI HESAPLAMA ÖRNEKLERİ

Bu oranlar baz alındığında % 14 zam olması durumunda 19 bin TL maaş alan bir emeklinin maaşı 21.660 TL

20 bin TL maaş alan bir emeklinin maaşı ise 22.800 TL'ye yükselecek.

25.000 TL maaş alan bir emekli % 15 zam alınması durumunda maaşı 28.750 TL'ye yükselecek

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLACAK?

Emekliler yılda iki defa maaş zammı alıyor. Bu yılın ilk dönemi için %16,67 oranında zam maaşlara yansıtılmıştı. Yıl sonu enflasyonu % 31-33 seviyesinde olması durumunda en düşük emekli maaşı 16.881 TL'den 19.283 TL'ye ya da 16.637 TL'ye yükselecek.

