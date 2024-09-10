EMEKLİNİN OCAK MAAŞINA YENİ TAHMİN GELDİ! OVP ile maaşlar değişiyor: SSK ve Bağ-Kurluya 2025 zamlı maaş tablosu...

Milyonlarca SSK ve Bağ-Kur emeklisi, Ocak ayında maaşlarına yapılacak zammın ne kadar olacağını merakla bekliyor. Geçtiğimiz günlerde açıklanan Orta Vadeli Program (OVP) tahminlerinin ardından, SSK ve Bağ-Kur emeklileri için zam oranları da şekillenmeye başladı. OVP'deki enflasyon tahminlerine göre emekli maaşlarına yapılacak zam oranı belirginleşirken, bu hesaplamalara refah payı eklenmesi de gündeme gelebilir. İşte Ocak zammıyla birlikte kalem kalem yeni emekli maaşları...

1 / 20 Bu yıl kök aylıklarına toplamda yüzde 86.16 oranında zam yapılan SSK ve Bağ-Kur emeklileri, 2025 yılına yönelik maaş artışlarını merakla bekliyor. 2025 yılına yeni maaşlarıyla başlayacak olan emekliler, Ocak ayında maaşlarına 2024 yılının ikinci 6 aylık döneminde gerçekleşen enflasyon oranında zam alacak. Bu zam, bir önceki yılın ekonomik koşullarına göre şekillenecek ve milyonlarca emekliyi doğrudan etkileyecek.

2 / 20 Mevcut enflasyon tahminlerine göre, SSK ve Bağ-Kur emeklilerine Ocak 2024'te yapılacak zam oranları çeşitli anketlerdeki enflasyon beklentilerine göre değişiklik gösteriyor. Bu anketler, Orta Vadeli Program'daki tahminler ve ekonomistlerin beklentilerine dayalı olarak farklı sonuçlar sunuyor.

3 / 20 Orta Vadeli Program (OVP): 2024 yıl sonu enflasyon tahmini %41.5 olarak belirlenmiştir. Bu tahmin doğrultusunda, SSK ve Bağ-Kur emeklileri için ikinci 6 aylık dönemde %13.44 oranında bir zam yapılabilir. Ekonomist Anketleri: Merkez Bankası Anketi: Yıl sonu enflasyon tahmini %43.31, bu durumda zam oranı %14.89 olacaktır. Finansal Kurumlar Birliği Anketi: Yıl sonu enflasyon tahmini %49.39, bu tahmin gerçekleşirse zam oranı %19.77 olacaktır. AA Finans Anketi: Yıl sonu enflasyon tahmini %42.84, bu tahmine göre zam oranı %14.52 olacaktır.

4 / 20 MEVCUT MAAŞ: 12.500,00 Yüzde 13.44 zamlı: 14.180,00 Yüzde 14.89 zamlı: 14.361,25 Yüzde 14.60 zamlı: 14.325,00 Yüzde 19.77 zamlı: 14.971,25 Yüzde 14.52 zamlı: 14.315,00

5 / 20 MEVCUT MAAŞ: 12.600,00 Yüzde 13.44 zamlı: 14.293,44 Yüzde 14.89 zamlı: 14.476,14 Yüzde 14.60 zamlı: 14.439,60 Yüzde 19.77 zamlı: 15.091,02 Yüzde 14.52 zamlı: 14.429,52

6 / 20 MEVCUT MAAŞ: 12.700,00 Yüzde 13.44 zamlı: 14.406,88 Yüzde 14.89 zamlı: 14.591,03 Yüzde 14.60 zamlı: 14.554,20 Yüzde 19.77 zamlı: 15.210,79 Yüzde 14.52 zamlı: 14.544,04

7 / 20 MEVCUT MAAŞ: 12.800,00 Yüzde 13.44 zamlı: 14.520,32 Yüzde 14.89 zamlı: 14.705,92 Yüzde 14.60 zamlı: 14.668,80 Yüzde 19.77 zamlı: 15.330,56 Yüzde 14.52 zamlı: 14.658,56

8 / 20 MEVCUT MAAŞ: 12.900,00 Yüzde 13.44 zamlı: 14.633,76 Yüzde 14.89 zamlı: 14.820,81 Yüzde 14.60 zamlı: 14.783,40 Yüzde 19.77 zamlı: 15.450,33 Yüzde 14.52 zamlı: 14.773,08

9 / 20 MEVCUT MAAŞ: 13.000,00 Yüzde 13.44 zamlı: 14.747,20 Yüzde 14.89 zamlı: 14.935,70 Yüzde 14.60 zamlı: 14.898,00 Yüzde 19.77 zamlı: 15.570,10 Yüzde 14.52 zamlı: 14.887,60

10 / 20 MEVCUT MAAŞ: 13.100,00 Yüzde 13.44 zamlı: 14.860,64 Yüzde 14.89 zamlı: 15.050,59 Yüzde 14.60 zamlı: 15.012,60 Yüzde 19.77 zamlı: 15.689,87 Yüzde 14.52 zamlı: 15.002,12

11 / 20 MEVCUT MAAŞ: 13.200,00 Yüzde 13.44 zamlı: 14.974,08 Yüzde 14.89 zamlı: 15.165,48 Yüzde 14.60 zamlı: 15.127,20 Yüzde 19.77 zamlı: 15.809,64 Yüzde 14.52 zamlı: 15.116,64

12 / 20 MEVCUT MAAŞ: 13.400,00 Yüzde 13.44 zamlı: 15.200,96 Yüzde 14.89 zamlı: 15.395,26 Yüzde 14.60 zamlı: 15.356,40 Yüzde 19.77 zamlı: 16.049,18 Yüzde 14.52 zamlı: 15.345,68

13 / 20 MEVCUT MAAŞ: 13.500,00 Yüzde 13.44 zamlı: 15.314,40 Yüzde 14.89 zamlı: 15.510,15 Yüzde 14.60 zamlı: 15.471,00 Yüzde 19.77 zamlı: 16.168,95 Yüzde 14.52 zamlı: 15.460,20

14 / 20 MEVCUT MAAŞ: 13.600,00 Yüzde 13.44 zamlı: 15.427,84 Yüzde 14.89 zamlı: 15.625,04 Yüzde 14.60 zamlı: 15.585,60 Yüzde 19.77 zamlı: 16.288,72 Yüzde 14.52 zamlı: 15.574,72

15 / 20 MEVCUT MAAŞ: 13.700,00 Yüzde 13.44 zamlı: 15.541,28 Yüzde 14.89 zamlı: 15.739,93 Yüzde 14.60 zamlı: 15.700,20 Yüzde 19.77 zamlı: 16.408,49 Yüzde 14.52 zamlı: 15.689,24

16 / 20 MEVCUT MAAŞ: 13.800,00 Yüzde 13.44 zamlı: 15.654,72 Yüzde 14.89 zamlı: 15.854,82 Yüzde 14.60 zamlı: 15.814,80 Yüzde 19.77 zamlı: 16.528,26 Yüzde 14.52 zamlı: 15.803,76

17 / 20 MEVCUT MAAŞ: 13.900,00 Yüzde 13.44 zamlı: 15.768,16 Yüzde 14.89 zamlı: 15.969,71 Yüzde 14.60 zamlı: 15.929,40 Yüzde 19.77 zamlı: 16.648,03 Yüzde 14.52 zamlı: 15.918,28

18 / 20 MEVCUT MAAŞ: 14.000,00 Yüzde 13.44 zamlı: 15.881,60 Yüzde 14.89 zamlı: 16.084,60 Yüzde 14.60 zamlı: 16.044,00 Yüzde 19.77 zamlı: 16.767,80 Yüzde 14.52 zamlı: 16.032,80

19 / 20 MEVCUT MAAŞ: 14.100,00 Yüzde 13.44 zamlı: 15.995,04 Yüzde 14.89 zamlı: 16.199,49 Yüzde 14.60 zamlı: 16.158,60 Yüzde 19.77 zamlı: 16.887,57 Yüzde 14.52 zamlı: 16.147,32 MEVCUT MAAŞ: 14.200,00 Yüzde 13.44 zamlı: 16.108,48 Yüzde 14.89 zamlı: 16.314,38 Yüzde 14.60 zamlı: 16.273,20 Yüzde 19.77 zamlı: 17.007,34 Yüzde 14.52 zamlı: 16.261,84