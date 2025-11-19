Piyasalarda nakit sıkışıklığının arttığı Kasım ayında gözler Ankara'dan gelecek ekonomik destek paketine çevrildi. Yılbaşından önce KOBİ'leri ve esnafı rahatlatmak amacıyla hazırlanan yeni Nefes Kredisi için çalışmalar hız kazandı. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Nefes Kredisi'nin ikinci paketine başvurular 19 Kasım itibarıyla başlayacak. Düşük faizli işletme kredisi bekleyenler için vade sayısı, KGF kefalet limiti ve başvuru şartlarına dair ilk detaylar sızdı. TOBB Nefes Kredisi başvuruları başladı mı, kaç TL kredi alınabilir, geri ödemesi nasıl? İşte sicil durumu, limitler ve başvuruların alınacağı o kritik tarih...

1 /6 TOBB Nefes Kredisi ikinci paket başvuruları için geri sayım başladı. Temmuz ayında verilen ilk kredi ile 23 bin 515 firmaya 30 milyar lira destek sağlandı. Gelen yoğun talep üzerine kredi hacminin 50 milyar TL'ye çıkarıldığı belirtildi. Peki, TOBB Nefes Kredisi başvuruları ne zaman başlayacak, kaç TL kredi alınabilir, geri ödemesi nasıl?

2 /6 TOBB NEFES KREDİSİ İKİNCİ PAKET BAŞVURU TARİHLERİ

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Nefes Kredisi'nin ikinci paketine başvurular 19 Kasım 2025 tarihinden itibaren başlayacak.

3 /6 TOBB NEFES KREDİSİ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Nefes Kredisine TOBB'a bağlı tüm oda-borsa üyesi işletmeler başvurabilir. İşletmeler, başvurularını Halkbank, Vakıfbank, Ziraat Bankası, Denizbank, Garanti Bankası, Akbank, Yapı Kredi ve Ziraat Katılım şubelerine yapabilecek.

4 /6 TOBB NEFES KREDİ ÖDEME PLANI

- Bir firma azami 1,5 milyon lira kredi kullanabilecek, - Krediler, 6 ay anapara ödemesiz şekilde azami 36 ay vadeli olacak, - Kredi, 24 aya kadar yüzde 33, 24 ay üzerinde de yüzde 32 faizle kullandırılacak.





5 /6 KREDİ HACMİ ARTIRILDI

Gelen talep üzerine 25 milyar liralık ikinci TOBB Nefes Kredisi'nin kredi hacmi 50 milyar liraya yükseltildi.