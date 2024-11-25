Gerçekleşmesi Beklenen Yasal Düzenlemeler

Hükümet, ödeme gücü olmayan vatandaşlar için geçmiş yıllara ait GSS borçlarının silinmesi ya da ertelenmesiyle ilgili yasal çalışmalar yapmaktadır. Geçmişte çıkarılan af düzenlemeleriyle 2012 ve 2013 yıllarına ait borçlar silinmişti. Şimdi ise 2014 yılına ait borçlar için bir af düzenlemesi yapılması planlanıyor. Bu düzenleme ile yaklaşık 400 bin kişinin 250 milyon TL’yi aşan borçları silinecek.