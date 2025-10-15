Yeni Şafak
HMGS/2 ÖSYM SONUÇ TARİH AÇIKLAMASI: HMGS/2 sonuçları ne zaman, hangi tarihte açıklanacak?

15/10/2025, Çarşamba
Yeni Şafak
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 28 Eylül 2025 tarihinde yapılan Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı (2025-HMGS/2) sonrası adaylar sonuç açıklamasına odaklandı. Hukuk alanında kariyer hedefleyen binlerce adayın katıldığı sınavın ardından değerlendirme süreci başladı. Peki, 2025 HMGS/2 sonuçları ne zaman açıklanacak, sonuç ekranı hangi tarihte erişime açılacak?

ÖSYM tarafından 28 Eylül’de düzenlenen 2025 Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı (HMGS/2) için sonuç heyecanı artıyor. Adaylar, sınavın üzerinden geçen sürenin ardından sonuç duyurusunun yapılacağı tarihi merakla bekliyor. Gözler ÖSYM’nin resmi açıklamasına çevrilmiş durumda. Peki, HMGS/2 sonuçları ne zaman açıklanacak?

HMGS/2 SORU CEVAPLARI YAYIMLANDI

2025-HMGS/2 ile 2025-İYÖS temel soru kitapçıkları ve cevap anahtarları sınavın gerçekleştiği gün (28 Eylül 2025) yayımlandı. Sınava başvuran adaylar, temel soru kitapçığı diziliminde verilen sınav sorularına ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle 10 gün süreyle erişebilecek.

HMGS/2 SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yayımlanan 2025 sınav takvimine göre, HMGS/2 sonuçları için tarih belli oldu. Buna göre; Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı (HMGS) sonuçları 23 Ekim 2025 tarihinde açıklanacak.

Adaylar, HMGS/2 sonuçlarını ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle erişebilecek.

