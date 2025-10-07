Hüseyin Kocabıyık, 1963 yılında Konya’da doğdu. Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Türkoloji Bölümü mezunudur. 53, 54 ve 55. Hükümette Başbakan Başdanışmanlığı görevinde bulundu. TBMM 25.ve 26 dönem İzmir milletvekili olan, Hüseyin Kocabıyık 11 Nisan 2025 tarihinde AK Parti’den ihraç edildi.
Hüseyin Kocabıyık, 16 Ocak 1963 tarihinde Konya’da doğdu. Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Türkoloji Bölümü mezunudur.
Atılım Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümünden master derecesi almıştır. 53, 54 ve 55. Hükümette Başbakan Başdanışmanlığı, Türk Demokrasi Vakfı Yönetim Kurulu Üyeliği, Analitik Araştırmalar Merkezi Başkanlığı, Türk Dünyası Kültür Başkenti Ajansı Genel Sekreterliği, Politika Merkezi Düşünce Kuruluşu Genel Koordinatörlüğü, gazete köşe yazarlığı ve medya temsilciliği görevlerinde bulunmuştur.
TBMM 25.ve 26 dönem İzmir milletvekilidir. Evli ve bir çocuk babasıdır. 2018 ile 2022 yılları arasında Uşak valiliği yapan Funda Kocabıyık ile evlidir.
Sosyal medya paylaşımı nedeniyle üyesi olduğu AK Parti tarafından kesin ihraç istemiyle disipline gönderildi. 11 Nisan 2025 tarihinde ihraç edildi.