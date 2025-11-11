İŞKUR, Kasım ayına özel yeni personel alımı ilanlarını duyurdu. Kurum, Türkiye genelinde geçerli olmak üzere toplam 76 bin 648 kişilik büyük bir istihdam kampanyası başlattı. Yayınlanan ilanlara göre KPSS şartı aranmadan pek çok farklı kadroda alım yapılacak. Başvurular arasında bekçi, garson, şoför, muhasebe elemanı, temizlik görevlisi, aşçı, hemşire ve beden işçisi gibi çeşitli meslek grupları bulunuyor. İŞKUR’un resmi internet sitesi üzerinden il, meslek ve eğitim durumuna göre filtreleme yapılarak ilanlara kolayca başvuru yapılabiliyor. İşte güncel İŞKUR açık iş ilanları.

