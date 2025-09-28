Kreş ve gündüz bakımevi desteği, çalışan anne ve babaların çocuk bakım giderlerini azaltmayı amaçlayan önemli bir sosyal yardım programıdır. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Bakanlık denetimindeki özel kreşler, gündüz bakımevleri ve çocuk kulüplerinin devlet tarafından sunulan teşvik ve desteklerden faydalanabileceğini açıkladı. Bu destek, ebeveynlerin iş-yaşam dengesini kurmasına katkı sağlarken, çocukların güvenli ve nitelikli ortamlarda bakım almasını hedefliyor. Peki, kreş ve gündüz bakımevi desteği nasıl alınır, başvurular nereye ve nasıl yapılır, koşullar nelerdir?