Kreş ve gündüz bakımevi desteği, çalışan ailelerin çocuklarının bakım giderlerini azaltmaya yönelik önemli bir sosyal destek uygulamasıdır. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yürütülen bu teşvik kapsamında, Bakanlık denetiminde faaliyet gösteren özel kreş, gündüz bakımevleri ve çocuk kulüpleri belirli desteklerden yararlanabiliyor. Peki bu destekten kimler faydalanabilir, başvurular nasıl yapılır ve hangi şartlar aranıyor? İşte merak edilen detaylar.
Kreş ve gündüz bakımevi desteğinden kimler faydalanır?
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Bakanlık denetiminde faaliyet gösteren özel kreş, gündüz bakımevleri ve çocuk kulüplerinin, devlet tarafından sağlanan çeşitli teşvik ve desteklerden yararlanabildiğini duyurdu. Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, özel kreş ve gündüz bakımevlerine yönelik devlet destekleri, vergi muafiyetlerinden sigorta prim teşviklerine kadar geniş bir yelpazeyi kapsıyor.
Hazine ve Maliye Bakanlığına bağlı Gelir İdaresi Başkanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına bağlı Sosyal Güvenlik Kurumu, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığına bağlı Milli Emlak Genel Müdürlüğü ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından sağlanan teşvik ve desteklerden yararlanmak isteyen kuruluşların, ilk adımda Yatırım Teşvik Belgesi (YTB) almaları gerekiyor.
e-Devlet üzerinden alınabilen bu belge sayesinde girişimciler, vergi indirimi, yer tahsisi, KDV muafiyeti gibi avantajlardan yararlanabiliyor.
Hazine ve Maliye Bakanlığınca sağlanan teşvikler kapsamında, 2017'den sonra kurulan kreş ve gündüz bakımevlerinin kazançları beş vergilendirme dönemi gelir ve kurumlar vergisinden müstesna tutuluyor. Kurumların serbest muhasebeci veya mali müşavirleriyle irtibata geçerek vergi beyannamelerinde istisna beyan etmeleri gerekiyor.
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı denetimindeki özel kreş ve gündüz bakımevlerinin, Yatırım Teşvik Belgesi kapsamındaki makine ve teçhizat alımları da KDV istisnasına tabi tutuluyor.
Kreş ve gündüz bakımevi destek başvurusu nereden nasıl yapılır?
Özel kreş ve gündüz bakımevi kurucularının devlet yardımları ve teşviklerinden faydalanabilmeleri için öncelikle e-Devlet üzerinden Yatırım Teşvik Belgesi almaları gerekiyor. Bu belge sayesinde yatırım teşvik programlarına başvuruda bulunabilen şirketler vergi indirimi, vergi iadesi ve yer tahsisi gibi çeşitli teşviklerden faydalanabiliyor.
Konuyla ilgili detaylı bilgiye e-Devlet ve ilgili bakanlıkların resmi internet sitelerinden ulaşılabiliyor. Başvuru süreci ve teşvik uygulamaları hakkında ise kurumların serbest muhasebeci ya da mali müşavir ile irtibata geçmesi gerekiyor.