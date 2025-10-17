KYK BURS SONUÇLARI DUYURU TARİHİ: KYK burs ve kredi sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

2025-2026 eğitim öğretim yılı KYK burs ve kredi başvuru süreci sona ermek üzere. Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından yürütülen başvurular, 17 Ekim tarihine kadar e-Devlet üzerinden alınacak. Başvuru işlemlerinin tamamlanmasının ardından gözler, KYK burs sonuçlarının açıklanacağı tarihe çevrildi.
Üniversite öğrencilerinin merakla beklediği KYK burs sonuçları için geri sayım başladı! 17 Ekim’de sona erecek başvuruların ardından Gençlik ve Spor Bakanlığı değerlendirme sürecine geçecek. Peki, KYK burs ve kredi sonuçları ne zaman açıklanacak?
2025-2026 KYK BURS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
KYK burs ve kredi başvuruları, 13-17 Ekim tarihleri arasında e-Devlet üzerinden gerçekleşecek. Geçtiğimiz yıl KYK burs başvuruları yine ekim ayında başlamış ve sonuçlar kasım ayında açıklanmıştı. Geçmiş yıllardaki takvimlere bakıldığında, KYK burs ve kredi sonuçlarının genellikle başvurulardan yaklaşık 1 ay sonra, yani Kasım ayının ortası ile son haftası arasında açıklandığı görülüyor. Bu yıl da KYK burs sonuçlarının bu tarihler aralığında açıklanması bekleniyor.
KYK BURSU KAZANANLAR NE YAPMALI?
Sonuçlar açıklandığında burs veya kredi almaya hak kazanan öğrencilerin, taahhütname onayını e-Devlet üzerinden belirlenen süre içinde yapması gerekiyor. Onay işlemi yapılmazsa burs hakkı iptal ediliyor. Onay sonrası ilk ödemeler genellikle Aralık ayı içinde toplu olarak (geriye dönük Kasım dahil) yatırılıyor.
KYK BURSU NE KADAR OLACAK?
2025 yılı içerisinde memur, emekli, asgari ücret ve diğer birçok sosyal ödemede artışa gidildi. Üniversite öğrencilerine sağlanan burs desteği her yıl artırılıyor. Bu yılda enflasyon başta olmak üzere diğer ekonomik veriler doğrultusunda öğrencilerin burs ve kredi ücretleri artırılacak. KYK burs ve kredilerine gelecek zam genellikle Aralık ayı içerisinde belli oluyor. Son yapılan artışla birlikte burs/kredi ücreti lisans öğrencileri için 3 bin lira olarak belirlendi. Burs ödemelerinin yüzde 30 zamlanması durumunda 3 bin 900 lira, yüzde 40 zamlanması durumunda 4 bin 200 lira ve yüzde 50 artması halinde ise 4 bin 500 liraya yükselecek.