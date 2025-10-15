Üniversite yerleştirme sonuçlarının ardından KYK yurtlarına yerleşemeyen öğrenciler, ek yurt başvurularının başlayacağı tarihi merakla bekliyor. Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) tarafından her yıl belirli bir takvime göre yürütülen ek yerleştirme süreci, 2025-2026 eğitim öğretim yılında da uygulanacak. Peki, KYK ek yurt başvuruları ne zaman başlayacak, başvurular hangi tarihler arasında alınacak? İşte, detaylar...

1 /4 KYK ek tercih yurt başvuru tarihi 2025, YKS ikinci tercih sonuçlarının açıklanmasıyla gündeme geldi. Gençlik ve Spor Bakanlığı KYK yurt ek yerleştirme başvuru tarihi için kritik günlere girildi.

2 /4 KYK EK TERCİH YURT BAŞVURULARI NE ZAMAN 2025?

KYGM yurtları ek kontenjanlar hakkında beklenen duyuru yapıldı. Duyuruda şu cümlelere yer verildi; "ÖSYM ek kontenjanı, özel yetenek sınavı, yatay/dikey geçiş, öğrenci değişim programları, lisansüstü eğitim, ikinci üniversite ve artık yıl öğrencilerine yönelik yurt başvurularının Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenecek olan akademik takvime göre Ekim ayının ikinci haftasında yapılması planlanmaktadır."



3 /4 KYK EK YURT BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Başvurular e-Devlet’te yer alan öğrenim bilgilerine göre alınacağı için öğrencilerin e-Devlet’teki okul/bölüm bilgilerini kontrol etmeleri; bilgilerinde hata olan öğrencilerin, üniversitenin öğrenci işleriyle görüşerek bilgilerinin düzeltilmesini talep etmeleri gerekiyor. E-DEVLET BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

