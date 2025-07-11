Meslek lisesi bölümleri nelerdir, puanları kaç istiyor? Meslek lisesinde hangi bölümler var?

Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sonrası tercih sürecine giren öğrenciler ve veliler, meslek liseleri hakkında detaylı bilgi arayışına başladı. Özellikle hem eğitim alıp hem de mesleki beceri kazanmak isteyenler için cazip hale gelen meslek liselerinde hangi alanların bulunduğu merak ediliyor. Peki, 2025 yılı itibarıyla meslek liselerinde hangi bölümler tercih edilebilecek?
Ortaöğretimini tamamlayan öğrenciler için lise tercihlerinde kritik aşamaya girildi. Teknik eğitim almak ve mezuniyet sonrası istihdam şansını artırmak isteyen öğrenciler, meslek liselerine yöneliyor. Bu kapsamda “Meslek liselerinde hangi bölümler var?” sorusu sıkça gündeme geliyor. İşte 2025 yılı itibarıyla meslek liselerinde yer alan temel alanlar ve bölümler...
Mesleki ve Teknik Anadolu Liselerin, varolan bölümlerinden mezun olanlar, 3795 sayılı Kanuna göre TEKNİSYEN unvanı ile istihdam edilirler. Mesleki ve Teknik Anadolu Liselerinden mezun olanlar, yükseköğretim kurumlarına girebilmek için Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sınavına (LGS ve LYS) katılma hakkına sahiptirler. Meslekî ve teknik orta öğretim kurumları mezunları ayrıca, 4702 sayılı Kanun ile 2547 sayılı Kanunun 45’inci maddesinde yapılan değişiklik gereğince sınavsız olarak alanlarındaki meslek yüksekokulu programlarına girebilmektedirler.
Öğrenci Lisans Yerleştirme Sınavı sonunda, Yükseköğretim Kurulunca belirlenen alanlarının devamı niteliğindeki yüksek öğretim programlarını tercih etmeleri durumunda, LYS puanları hesaplanırken diğer liselerden farklı olarak ek puan verilmektedir. Yüksek öğretime devam etmeyenlerin iş bulmaları ve mesleklerinde ilerlemeleri daha kolay olmaktadır. Öğretim süresi dört yıl olan meslekî ve teknik orta öğretim kurumlarını bitirenlere 3308 sayılı kanuna göre Ustalık Belgesinin yetki ve sorumluluklarına sahip İŞ YERİ AÇMA BELGESİ verilir. Meslekî ve teknik öğretim yapan okullarda eğitim görenler okul ve işyerlerinde iş eğitimi almış olmaları sebebiyle mesleğe yatkın olurlar ve meslek değiştirmek istemeleri halinde yeni mesleğe çok kısa zamanda intibak edebilirler. Eğitimleri süresince iş hayatını yakından tanıyacaklarından kendi işyerlerini kurup çalıştırabilirler. Yukarıda avantajları sayılan meslek liselerinde hangi bölümler yer alır. İşte cevabı…
MESLEK LİSESİ BÖLÜMLERİACİL SAĞLIK HİZMETLERİ
- Acil Tıp Teknisyenliği
ADALET
- İnfaz ve Koruma
- Zabıt Kâtipliği
AİLE VE TÜKETİCİ BİLİMLERİ
- Çevre Hizmetleri- Ev ve Kurum Hizmetleri
- Sosyal Destek Hizmetleri
- Tüketici Hizmetleri
ANESTEZİ VE REANİMASYON
- Anestezi Teknisyenliği
AYAKKABI VE SARACİYE TEKNOLOJİSİ
- Ayakkabı Modelistliği
- Ayakkabı Üretimi
- Saraciye Modelistliği
- Saraciye Üretimi
BAHÇECİLİK
- Çiçek Düzenleme
- Dış Mekan Bitkileri
- İç Mekan Bitkileri
- Kesme Çiçek
- Meyve Yetiştirme
Peyzaj
Sebze Yetiştirme
BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ
- Ağ İşletmenliği
- Bilgisayar Teknik Servisi
- Veri Tabanı Programcılığı
- Web Programcılığı
ELEKTRİK – ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ
- Bobinaj
- Büro Makinaları Teknik Servisi
- Elektrik Tesisatları ve Pano Montörlüğü
- Elektrikli Ev Aletleri Teknik Servisi
- Elektromekanik Taşıyıcılar Bakım Onarım
- Endüstriyel Bakım Onarım
- Görüntü ve Ses Sistemleri
- Güvenlik Sistemleri
- Haberleşme Sistemleri
- Yüksek Gerilim Sistemleri
ENDÜSTRİYEL OTOMASYON TEKNOLOJİLERİ
- Endüstriyel Kontrol
- Mekatronik
GAZETECİLİK
- Foto Muhabirliği
- Sayfa Sekreterliği
- TV Muhabirliği
- Yazılı Basın Muhabirliği
GEMİ YAPIMI ALANI
- Çelik Gemi Yapımı
- Gemi Ressamlığı
- Gemi Tesisat Donatım
- Tekne ve Yat Yapımı
GIDA TEKNOLOJİSİ
- Çay Üretimi ve İşleme
- Gıda Kontrol
- Hububat İşleme
- Sebze ve Meyve İşleme
- Süt İşleme
- Zeytin İşleme
GİYİM ÜRETİM TEKNOLOJİSİ
- Çocuk Giyim Modelistliği
- Deri Giyim
- Erkek Giyim Modelistliği
- Erkek Terziliği
- Hazır Giyim Model Makineciliği
İç Giyim Modelistliği
- Kadın Giyim Modelistliği
- Kadın Terziliği
- Kesim
- Konfeksiyon Makineleri Bakım Onarım