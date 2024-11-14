ÖSYM'nin 2025 yılı sınav takvimi belli oldu. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca (ÖSYM) "2025 Yılı Sınav Takvimi", "osym.gov.tr" internet sitesinden açıklandı. Her yıl milyonlarca adayın katılım sağladığı YKS, KPSS, MSÜ, DGS, ALES gibi kritik sınavların başvuru ve sınav tarihleri de netleşti. Peki, 2025 YKS, KPSS, ALES, DGS ve MSÜ sınavları ne zaman yapılacak? Başvuruları ne zaman? İşte ÖSYM tarafından açıklanan yeni sınav takviminin ayrıntıları...

1 /8 ÖSYM 2025 sınav tarihleri, yeni ÖSYM sınav takviminin yayınlanmasıyla belli oldu. Sınav hazırlıklarını sürdüren adaylar katılacakları YKS, KPSS, ALES, DGS, MSÜ gibi sınavların başvuru ve oturum tarihine odaklandı. ÖSYM 2025 yılı içerisinde gerçekleştirilecek sınav tarihlerini resmi internet sitesi üzerinden yayınladı. İşte 2025 yılında gerçekleşecek YKS, KPSS, DGS, ALES, MSÜ sınavların tarihleri...

2 /8 YKS 2025 NE ZAMAN?

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) 21-22 Haziran tarihlerinde yapılacak.

3 /8 KPSS 2025 TARİHLERİ

2025-KPSS A Grubu(Genel Yetenek-Genel Kültür) uygulaması 7 Eylül’de, 2025-KPSS A Grubu Alan Bilgisi testleri ise 13-14 Eylül tarihlerinde gerçekleştirilecek.



4 /8 MSÜ 2025 NE ZAMAN?

Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı 23 Şubat 2025 tarihinde gerçekleştirilecek. Sınav sonuçları ise 18 Mart 2025 tarihinde ilan edilecek.

5 /8 DGS 2025 TARİHİ

Dikey Geçiş Sınavı (DGS) ise 20 Temmuz'da yapılacak, sonuçları 11 Eylül'de duyurulacak.

6 /8 ALES SINAVLARI NE ZAMAN?

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES-1) 13 Nisan'da yapılacak, sonuçları ise 2 Mayıs'ta açıklanacak.

6 Temmuz'da gerçekleştirilecek ALES/2'nin sonuçları 25 Temmuz'da, 23 Kasım'da düzenlenecek ALES/3'ün sonuçları da 12 Aralık'ta ilan edilecek.



7 /8 YÖKDİL 2025 OTURUM TARİHLERİ

YÖKDİL/1 sınavı 16 Şubat 2025 tarihinde, YÖKDİL/2 sınavı 27 Temmuz 2025 tarihinde, e-YÖKDİL 2025/3 İngilizce-Fen Bilimleri ise 31 Mayıs 2025 tarihinde gerçekleştirilecek.