Sağlık Bakanlığı 2 Bin 764 sürekli işçi alımı 2025: Sonuçlar ne zaman açıklanacak? Kura tarihi belli mi? İşte detaylar

Sağlık Bakanlığı, 2025 yılı kapsamında taşra teşkilatlarında görev almak üzere 2 bin 764 sürekli işçi alımı yapacak. Temizlik görevlisi, güvenlik görevlisi (silahsız) ve klinik destek elemanı kadrolarına yönelik başvurular 8-13 Ekim 2025 tarihleri arasında yalnızca İŞKUR e-Şube (esube.iskur.gov.tr) üzerinden gerçekleştirilecek. Başvuru süreci tamamlandıktan sonra kura çekimi tarihi ve sonuçlar, Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nün resmi internet sitesinden duyurulacak. Peki sonuçlar ne zaman açıklanacak? Kura tarihi belli mi? İşte tüm bilgiler.

1 /7 Sağlık Bakanlığı’nın 2025 yılı kapsamında taşra teşkilatlarında görevlendirilmek üzere yapacağı 2 bin 764 sürekli işçi alımı başvurularında sona gelindi. Resmî duyuruya göre başvurular, 13 Ekim 2025 Pazar günü saat 23.59’da sona erecek. Başvuru işlemleri yalnızca İŞKUR e-Şube (esube.iskur.gov.tr) üzerinden çevrim içi olarak yapılabiliyor.

2 /7 Sağlık Bakanlığı işçi alımı hangi kadrolarda yapılacak?

Resmî Gazete’nin 8 Ekim 2025 tarihli sayısında yayımlanan ilana göre Bakanlık, taşra teşkilatlarında görev almak üzere toplam 2.764 sürekli işçi istihdam edecek. Kadro dağılımı şu şekilde olacak: Temizlik Görevlisi: 1.948 kişi Güvenlik Görevlisi (Silahsız): 572 kişi Klinik Destek Elemanı (Hastane): 244 kişi Bu alımlar, ülke genelinde il düzeyinde yapılacak ve adayların Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemindeki adresleri dikkate alınacak.

3 /7 İŞKUR Sağlık Bakanlığı işçi alımı başvurusu nasıl yapılır? Adaylar başvurularını yalnızca İŞKUR’un e-Şube platformu üzerinden gerçekleştirebilecek. Başvuru adımları şu şekilde: esube.iskur.gov.tr adresine giriş yapın. T.C. kimlik numarası ve şifreyle sisteme giriş yapın. “Kamu Kurumları İşçi Alımları” bölümüne girin. “Sağlık Bakanlığı” ilanını seçerek başvurunuzu tamamlayın.

Adaylar ayrıca ilanın detaylarına Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü (yhgm.saglik.gov.tr) ve Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı (kamuilan.sbb.gov.tr) siteleri üzerinden de ulaşabiliyor.

4 /7 Başvuru şartları neler? Sağlık Bakanlığı işçi alımına başvuran adayların aşağıdaki temel şartları sağlaması gerekiyor:

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak, Başvuru tarihi itibarıyla 18 yaşını doldurmuş ve 40 yaşını geçmemiş olmak (08.10.1985 ve sonrası doğumlular), Görevini yapmasına engel teşkil edecek bedensel veya ruhsal rahatsızlığı bulunmamak, Yabancı uyruklu olmamak, Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu gereğince atamaya engel bir durumu bulunmamak, Başvurulan kadroya uygun öğrenim durumuna sahip olmak.

Güvenlik görevlisi adayları için ayrıca 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun’un ilgili hükümlerinde yer alan şartlar aranacak.

5 /7 Kura çekimi ve sonuçlar ne zaman açıklanacak? Başvuruların 13 Ekim’de sona ermesinin ardından, adaylar kura sürecini bekleyecek. Kura çekimi tarihi, yeri ve saati, Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nün resmi sitesi olan yhgm.saglik.gov.tr adresinde ilan edilecek.

6 /7 Kura sonuçlarının, önceki dönemlerde olduğu gibi başvuruların bitiminden itibaren 2–3 hafta içinde duyurulması bekleniyor. Kura sonrası asıl ve yedek aday listeleri de aynı internet sitesinden erişime açılacak.