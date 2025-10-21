Sağlık Bakanlığı işçi alımı sonuçlarının kura çekiminin ardından netleşeceği belirtildi. Bu kapsamda başvuruda bulunan adaylar Ankara'da canlı yayında yapılacak Sağlık Bakanlığı kurası isim listeleri iscisonuc.saglik.gov.tr sonuç ekranının açılıp açılmadığını araştırmaya başladı. Bu kapsamda İŞKUR Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura çekilişi tarihi ve saati belli oldu. Peki, Sağlık Bakanlığı 2 bin 764 işçi alımı kura çekilişi ne zaman, saat kaçta, nerede? İŞKUR temizlik görevlisi, özel güvenlik görevlisi kura sonuçları nereden öğrenilir?
Sağlık Bakanlığı işçi alımı 2025 kura çekilişi tarihi ve saati Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) esube.iskur.gov.tr adresi üzerinden 8-13 Ekim 2025 tarihlerinde başvuruda bulunan kişiler tarafından merak konusu oldu.
SAĞLIK BAKANLIĞI İŞÇİ ALIMI KURASI NE ZAMAN?
Sağlık Bakanlığı 2 bin 764 işçi alımı kura çekimi 12 Kasım 2025 tarihinde saat 09.00-18.00 arasında Ankara'da düzenlenecek.
SAĞLIK BAKANLIĞI 2 BİN 765 İŞÇİ ALIMI KURA SONUÇLARI NEREDEN ÖĞRENİLİR?
Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura sonuçları, asıl ve yedek adaylara ilişkin listeler, atamaya ilişkin bilgi ve belgeler ile diğer her türlü duyurular Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğünün https://yhgm.saglik.gov.tr internet adresinde ilan edilecek, bunun için adaylara herhangi bir yazılı tebligat yapılmayacak ve bu ilan tebligat yerine geçecektir.
SAĞLIK BAKANLIĞI KURA SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Sağlık Bakanlığı'nda daha önce yapılan işçi alımı sürecinde kura çekimi sonuçları, kura tarihinin akşam saatlerinde açıklanmıştı. 2 bin 764 işçi alımı kura çekimi sonuçları da 12 Kasım 2025 tarihinde saat 18.00'da sonra ilan edilecek.
Noter kurası sonucu asıl olarak yerleştirme işlemi yapılanlardan, istenen belgeleri süresi içerisinde teslim etmeyen adaylar/başvuru yapmayanlar; süresi içerisinde başvuru yapıp da başvuru şartlarını taşımayanlar; ataması yapılıp uygun görülen süre içerisinde göreve başlamayanlar/feragat edenler (doğum, hastalık, askerlik vb. nedenlerle göreve başlayamayacak durumda olanlar hariç); atanma şartlarını taşımadığı sonradan anlaşılarak göreve başlatılmayanlar; göreve başlatılıp da sonradan atama şartlarını taşımadığı anlaşılanlar; İşletme Toplu İş Sözleşmesinin 15 inci maddesi gereğince bir aylık deneme süresi içerisinde sözleşmesi feshedilenler ile deneme süresinde sözleşmesini feshedenlerin yerine yedek listenin ilk sırasındaki kişiden başlamak suretiyle aranan şartları haiz olanlardan atama yapılabilecektir.