SAĞLIK BAKANLIĞI TERCİH SONUÇLARI SON DAKİKA AÇIKLAMALAR: Sağlık Bakanlığı KPSS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? KPSS-2025/5 başvuru sonuç ekranı

SAĞLIK BAKANLIĞI TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Sağlık Bakanlığı tarafından yapılacak 15 bin 247 personel alımı için tercih süreci 6 Ekim'de tamamlandı. Tercihlerin sona ermesinin ardından ise gözler ÖSYM tarafından açıklanacak KPSS 2025/5 tercih sonuçlarına çevrildi. Sağlık Bakanlığı 15 bin 247 personel alımı tercih sonuçlarının açıklanacağı tarih henüz belli olmadı.

KPSS-2025/5 tercih işlemlerinin sona ermesiyle birlikte sonuçların önümüzdeki haftalarda açıklanması bekleniyor.