SSK, BağKur, EYT, 4C'li ve sosyal yardım alanlara maaş artışı! Yüzde 6,5 fark ve yüzde 11 toplu sözleşmeye ilaveten enflasyon farkı

Milyonlarca emekli ve memur, 2026 Ocak ayında yapılacak maaş artışlarını merakla bekliyor. Tahminlere göre SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yaklaşık yüzde 14, memur emeklilerine ise yüzde 20,5 oranında zam öngörülüyor. Peki iki kesim arasındaki 6,5 puanlık fark kapanacak mı, zam oranlarında değişiklik olur mu?
Emekli ve memurlar için Ocak zammı gündemin en sıcak başlıklarından biri olmaya devam ediyor. SSK ve Bağ-Kur emeklileri için yüzde 14, memur emeklileri için ise yüzde 20,5 civarında artış hesaplanırken, ortaya çıkan 6,5 puanlık makas tartışma konusu oldu. Hükûmetin bu farkı kapatıp kapatmayacağı ve artış oranlarında ek düzenleme yapıp yapmayacağı merak ediliyor.
Ocak Zammı İçin Geri Sayım: Emekli, Memur ve İşçiler Yeni Maaşlarını Bekliyor
Emekliler, memurlar, işçiler ve sosyal yardım alan milyonlarca kişi gözünü ocak ayındaki gelir artışına çevirdi. Yeni yılda hem maaşlar hem de sosyal destek ödemeleri yeniden belirlenecek. SSK ve Bağ-Kur emeklileri, 6 aylık enflasyon verilerine göre zam alırken; memur ve memur emeklileri, yüzde 11 toplu sözleşme zammına ek olarak enflasyon farkıyla birlikte artış görecek. İşçiler için Aralık ayında yeni asgari ücret rakamı masaya yatırılacak. Sosyal yardım kalemleri ise memur maaş katsayısına göre güncellenecek.
ENFLASYON VERİLERİ NE SÖYLÜYOR?
Üçüncü ve dördüncü çeyrek enflasyon verileri, ocak zammına ilişkin öngörüleri netleştirdi. İlk dört aylık enflasyonun ardından yapılan hesaplamalar, 6 aylık TÜFE artışının yüzde 14 civarında gerçekleşeceğine işaret ediyor. Merkez Bankası’nın güncel yıl sonu enflasyon tahmini ise yüzde 31–33 aralığında bulunuyor.
Bu senaryoya göre:
SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranı yaklaşık yüzde 14,
Memurlar ve memur emeklilerinin artışı ise enflasyon farkıyla birlikte yaklaşık yüzde 20,5, olacak görünüyor.
Asgari ücrette ise enflasyon temelli bir artış formülü tercih edilmesi hâlinde yüzde 33’lük bir zam gündeme gelebilir.
EMEKLİLER ARASINDA PUAN FARKI
Tabloya bakıldığında, SSK–Bağ-Kur emeklileri ile memur emeklileri arasında yaklaşık 6–6,5 puanlık fark oluştuğu görülüyor. Memur kesimindeki toplu sözleşme zammı bu farkın temel sebebi olarak öne çıkıyor. Geçmiş dönemlerde bu ayrışmanın çoğu kez “refah payı” düzenlemeleriyle kapatıldığı biliniyor.
Ocak ayında benzer bir uygulama gündeme gelirse, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zammına 6,5 puanlık ek artış eklenebilir. Böylece tüm emeklilere eşit oranlı zam verilmesi mümkün hâle gelecek. Ancak bu adım için TBMM’nin yasal düzenleme yapması gerekiyor.
REFAH PAYI GEÇMİŞTE NASIL UYGULANDI?
Refah payı daha önce hem 2023 Ocak–Temmuz dönemlerinde hem de 2024 Ocak zammında devreye alınmıştı.
2023 Ocak ve Temmuz’da SSK–Bağ-Kur ve memur emeklilerine eşit zam uygulanmış,
2024 Ocak döneminde ise sadece SSK ve Bağ-Kur emeklilerine refah payı verilmişti.
Bu tarihlerden sonra artış oranları iki kesim arasında yeniden ayrıştı. Sonrasında SSK ve Bağ-Kur emeklileri;
Temmuz 2024’te 5,42 puan,
Ocak 2025’te 4,21 puan,
Temmuz 2025’te 1,1 puan,
memur emeklilerinden daha yüksek artış aldı.