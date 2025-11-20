SSK, BağKur, EYT, 4C'li ve sosyal yardım alanlara maaş artışı! Yüzde 6,5 fark ve yüzde 11 toplu sözleşmeye ilaveten enflasyon farkı

Emekli ve memurlar için Ocak zammı gündemin en sıcak başlıklarından biri olmaya devam ediyor. SSK ve Bağ-Kur emeklileri için yüzde 14, memur emeklileri için ise yüzde 20,5 civarında artış hesaplanırken, ortaya çıkan 6,5 puanlık makas tartışma konusu oldu. Hükûmetin bu farkı kapatıp kapatmayacağı ve artış oranlarında ek düzenleme yapıp yapmayacağı merak ediliyor.