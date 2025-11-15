TOKİ 500 BİN KONUT BAŞVURU ÖDEME YAPILAN BANKALAR LİSTESİ 2025 | TOKİ başvuru ödemesi nasıl yapılır, nereye yatırılır?

TOKİ’nin 500 Bin Sosyal Konut Projesi için başvuru süreci resmen başladı. Uygun fiyatlı konut sahibi olmak isteyen vatandaşlar başvuru ücretinin hangi bankalara yatırıldığını araştırıyor. e-Devlet üzerinden gerçekleştirilen başvurular 18 Aralık’ta, banka şubelerinden yapılacak başvurular ise 19 Aralık’ta sona erecek. Peki, TOKİ başvuru ödemesi nasıl yapılır? TOKİ 500 Bin Konut Projesi başvuru ücreti hangi bankalara yatırılıyor? İşte ödeme yapılacak bankaların listesi…
Türkiye genelinde 81 ilde inşa edilecek 500 bin sosyal konuta başvurular devam ederken, başvuru ücretinin yatırılacağı bankalar da merak edilmeye başladı. Binlerce vatandaş, başvurunun geçerli olması için gerekli olan 5 bin TL’lik TOKİ başvuru ödemesini nasıl ve nereye yapacağını araştırıyor. e-Devlet başvuruları 18 Aralık’ta, banka başvuruları ise 19 Aralık’ta sona erecek. Peki TOKİ başvuru ödemeleri hangi bankalardan yapılıyor?
TOKİ 500 BİN KONUT BAŞVURU ÖDEMELERİNİN YAPILDIĞI BANKALAR
Ziraat Bankası A.Ş., T. Halk Bankası A.Ş. ve T. Emlak Katılım Bankası A.Ş.'nin Türkiye geneli tüm şubeleri ve e-Devlet aracılığı ile yapılacak başvurular 10.11.2025 – 19.12.2025 tarihleri arasında kabul edilecektir.
2025 TOKİ BAŞVURU ÜCRETİ NEREDEN VE NASIL ÖDENİR?
TOKİ başvuru ödemesi öncesi e-Devlet üzerinden işlemin gerçekleştirilmesi gerekiyor.
e-Devlet başvurusu tamamlandıktan sonra, ilgili banka tarafından başvuru sahibine bir SMS gönderilir.
Bu SMS'te, başvuru sahibi adına özel olarak açılmış bir IBAN numarası yer alır.
Başvuru ücreti, bu hesaba EFT, havale veya ATM aracılığıyla yatırılabiliyor.
Ödemenin banka tarafından belirtilen süre içinde yapılması kritik önem taşıyor. Aksi takdirde, yapılan başvuru otomatik olarak iptal edilebiliyor.
e-Devlet kanalıyla başvuru ve ödeme adımlarını tamamlayanların banka şubelerine gitmesi gerekmiyor.
BANKADAN YAPABİLECEK KATEGORİLER!
- Şehit Aileleri
- Terör, Harp ve Vazife Malulleri
Bu gruptakiler, başvuru bedeli ödemeksizin işlemlerini yalnızca ilgili banka şubelerinden yapacaklar.
ZİRAAT BANKASI TOKİ 500 BİN SOSYAL KONUT PROJESİ BAŞVURU ÖDEMESİ
ATM'den ödeme:
En yakın Ziraat Bankası ATM'sine gidin.
Kartlı veya kartsız işlem menüsünden "Ödemeler" veya "Fatura ve Kurum Ödemeleri" seçeneğine ilerleyin.
"Kamu/Kurum Ödemeleri" bölümüne girin.
Kurum listesinden "TOKİ" veya "Toplu Konut İdaresi"'ni seçin.
T.C. kimlik numaranızı tuşlayın.
Ekranda görünen başvuru bilgilerini kontrol ettikten sonra belirtilen tutarı yatırarak işlemi tamamlayın.
Şubeden ödeme:
Herhangi bir Ziraat Bankası şubesine gidin.
Gişe görevlisine TOKİ konut projesi için başvuru ücreti yatırmak istediğinizi belirtin.
T.C. kimlik numaranızı ve geçerli bir kimlik belgenizi (nüfus cüzdanı, ehliyet vb.) ibraz edin.
Görevli, sistemden bilgilerinizi kontrol ettikten sonra ödemeyi alacak ve size bir dekont verecektir. Bu dekontu saklamanız önemlidir.
3.Adım: EFT ile Ödeme:
Ziraat Bankası Mobil Bankacılık hesabına giriş yapın.
TOKİ tarafından size SMS olarak gönderilen İBAN numarasını kopyalayın.
EFT gönder seçeneğinden bu İBAN numarasını kullanarak ödemenizi gerçekleştirebilirsiniz.
Dekontunuzu cihazınızda saklamayı unutmayın.