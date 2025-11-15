TOKİ 500 BİN KONUT BAŞVURU ÖDEME YAPILAN BANKALAR LİSTESİ 2025 | TOKİ başvuru ödemesi nasıl yapılır, nereye yatırılır?

Türkiye genelinde 81 ilde inşa edilecek 500 bin sosyal konuta başvurular devam ederken, başvuru ücretinin yatırılacağı bankalar da merak edilmeye başladı. Binlerce vatandaş, başvurunun geçerli olması için gerekli olan 5 bin TL’lik TOKİ başvuru ödemesini nasıl ve nereye yapacağını araştırıyor. e-Devlet başvuruları 18 Aralık’ta, banka başvuruları ise 19 Aralık’ta sona erecek. Peki TOKİ başvuru ödemeleri hangi bankalardan yapılıyor?