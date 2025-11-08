Yeni Şafak
TOKİ 500 BİN KONUT PROJESİ GENÇ KATEGORİSİ BAŞVURU ŞARTLARI | TOKİ 18-30 yaş arası başvuru şartları neler?

TOKİ’nin 500 Bin Sosyal Konut Projesi’nde gençler için ayrılan kontenjan, başvuru süreci yaklaşırken büyük ilgi görüyor. 30 yaş altı genç kategorisi kapsamında projeden yararlanmak isteyen vatandaşlar, başvuru şartlarını ve kimlerin bu fırsattan yararlanabileceğini araştırıyor. Özellikle anne babasının evi olan gençlerin başvuru yapıp yapamayacağı konusu merak edilirken, TOKİ’den gelen açıklamalar sürece ışık tutuyor.

Yüzyılın Konut Projesi gençleri de kapsıyor! 18-30 yaş arası vatandaşlar için TOKİ’nin 500 Bin Sosyal Konut Projesi’nde özel kontenjan ayrıldı. Başvurular öncesi “Anne babasının evi olan genç başvurabilir mi?” sorusu sosyal medyada gündem oldu. İşte gençler için belirlenen koşullar ve başvuru detayları...

TOKİ 500 BİN SOSYAL KONUT PROJESİ 30 YAŞ ALTI BAŞVURU ŞARTLARI!

-18 yaşını doldurmuş, 30 yaşını geçmemiş olmak.

-Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak ve en az 10 yıldır T.C. vatandaşı olmak.

-Kişinin kendisi, eşi ve velayeti altındaki çocukları adına tapuda kayıtlı konutu olmamalıdır.

-Başvuru sahibinin anne ve babası adına tapuda kayıtlı konut bulunmamalıdır.

-Daha önce TOKİ'den konut satın almamış veya konut kredisi kullanmamış olmak.

-Projenin bulunduğu ilde en az 1 yıldır ikamet ediyor olmak VEYA o ilin nüfusuna kayıtlı olmak.

-Başvuru için hane halkı aylık net gelirinin, İstanbul için en fazla 145 bin lira, diğer iller için de 127 bin lira olması gerekecek.

TOKİ 500 BİN SOSYAL KONUT PROJESİ GENÇ KATEGORİSİNE ANNE - BABASININ EVİ OLANLAR BAŞVURABİLİR Mİ?

18-30 yaş arasındaki kişiler, anne ya da babalarının üzerine kayıtlı bir konut olması halinde başvuru yapamayacaklar.

Bu kuralın amacı, devlet destekli konut fırsatının, ailesi hâlihazırda konut sahibi olmayan gençlere öncelik vermek.

100 bin taşerona kadro detayı şekillendi: TYP, KİT, belediye şirket işçileri, taşerona kadro...