TOKİ ÖDEME PLANI 2025 SON TARİHLER: TOKİ konutları ödeme planı nasıl? İstanbul ve Anadolu illeri TOKİ ödeme detayı

TOKİ’nin 81 ilde hayata geçireceği 500 bin sosyal konut için başvurular sürerken, e-Devlet üzerinden müracaat eden vatandaşlar ödeme planını merak ediyor. 1+1 ve 2+1 konutlarda taksitlerin nasıl olacağı araştırma konusu oldu. İşte TOKİ ödeme detayları…
TOKİ’nin 500 bin sosyal konut projesine başvurular tüm hızıyla devam ediyor. e-Devlet üzerinden yapılan başvurularda yoğunluk yaşanırken, hem İstanbul hem de Anadolu illerindeki adaylar ödeme planlarına odaklandı. Özellikle 1+1 ve 2+1 dairelerde taksitlerin nasıl şekilleneceği merak edilirken, TOKİ ödeme koşulları ve taksit tablosu gündemin öne çıkan başlıkları arasında yer alıyor.
TOKİ ÖDEME PLANI NASIL?
TOKİ konutları 240 ay vade yüzde 10 peşinat ile İstanbul ve Anadolu için seçenekler bulunuyor.
İSTANBUL İÇİN ÖDEME PLANI
1+1 Evler 55 m2
7.313 TL'den başlayan taksitlerle: Satış fiyatı 1.950.000 TL
2+1 Evler 65 m2
9.188 TL'den başlayan taksitlerle: Satış fiyatı 2.450.000 TL
2+1 Evler 80 m2
11.063 TL'den başlayan taksitlerle: Satış fiyatı 2.950.000 TL
ANADOLU İLLERİ İÇİN ÖDEME PLANI
1+1 Evler 55 m2
6.750 TL'den başlayan taksitlerle: Satış fiyatı 1.800.000 TL
2+1 Evler 65 m2
8.250 TL'den başlayan taksitlerle: Satış fiyatı 2.200.000 TL
2+1 Evler 80m2
9.038 TL'den başlayan taksitlerle: Satış fiyatı 2.650.000 TL