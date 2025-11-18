Yeni Şafak
TOKİ SON BAŞVURU TARİH AÇIKLAMASI 2025: TOKİ başvuruları ne zaman sona eriyor? 500 bin konut başvuru tarihleri

TOKİ SON BAŞVURU TARİH AÇIKLAMASI 2025: TOKİ başvuruları ne zaman sona eriyor? 500 bin konut başvuru tarihleri

TOKİ’nin 500 bin sosyal konut projesi için başvurular sürerken, özellikle başvuruların sona ereceği tarih vatandaşların odağına yerleşti. Ev sahibi olma hayali kuran yüz binlerce kişi, süreci kaçırmamak için “TOKİ başvuruları ne zaman bitiyor?” sorusuna yanıt arıyor. 10 Kasım’da başlayan TOKİ başvurularının son günü kurum tarafından paylaşılan takvimle netleşti. İşte TOKİ 500 bin konut başvurularında son tarih…

Ev sahibi olmak isteyen vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği TOKİ 500 bin konut başvuruları için geri sayım başladı. 10 Kasım itibarıyla başlayan süreçte, başvuruların hangi tarihte sona ereceği gündemin en çok aranan konuları arasında yer alıyor. TOKİ’nin yayımladığı takvime göre son başvuru günü belli oldu. İşte 500 bin konut projesi için son başvuru tarihi…

TOKİ BAŞVURU NE ZAMAN SON?

TOKİ 500 bin konut projesi için başvurular 10 Kasım'da başladı. Vatandaşlar ilk 5 gün T.C. kimlik numarasının son rakamına göre başvuru sırasını bekledi. Bugün ise başvuru şartlarını taşıyan herkese başvuru ekranı açıldı.

TOKİ 500 bin sosyal konut başvuruları 19 Aralık 2025 Cuma günü sona erecek.

TOKİ PEŞİNAT NE ZAMAN ÖDENİR?

TOKİ peşinat ödemeleri, kura çekimi tamamlandıktan sonra yapılacak. Hak sahipleri için ödeme planı belirlendikten sonra, belirtilen tarihler arasında peşinat yatırılması gerekecek.

