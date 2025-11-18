TOKİ SON BAŞVURU TARİH AÇIKLAMASI 2025: TOKİ başvuruları ne zaman sona eriyor? 500 bin konut başvuru tarihleri

Ev sahibi olmak isteyen vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği TOKİ 500 bin konut başvuruları için geri sayım başladı. 10 Kasım itibarıyla başlayan süreçte, başvuruların hangi tarihte sona ereceği gündemin en çok aranan konuları arasında yer alıyor. TOKİ’nin yayımladığı takvime göre son başvuru günü belli oldu. İşte 500 bin konut projesi için son başvuru tarihi…