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TOKİ SOSYAL KONUT BAŞVURU 2025: TOKİ Sosyal konut projesi 250 bin konut başvuru tarihi açıklandı mı?

TOKİ SOSYAL KONUT BAŞVURU 2025: TOKİ Sosyal konut projesi 250 bin konut başvuru tarihi açıklandı mı?

15:356/06/2025, Cuma
Yeni Şafak
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2025 yılına ilişkin TOKİ sosyal konut başvuru süreci, ev sahibi olmak isteyen dar ve orta gelirli vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın yeni sosyal konut hamlesi kapsamında, yıl sonuna doğru Türkiye genelinde büyük bir kampanya başlatılması bekleniyor. TOKİ projeleri için başvuru takvimi henüz netleşmemişken, e-Devlet üzerinden yapılacak başvurulara ilişkin detayların önümüzdeki günlerde duyurulması bekleniyor.

Uygun fiyatlı ev hayali kuran binlerce kişi, “2025 TOKİ sosyal konut başvuruları ne zaman başlayacak?” sorusunun yanıtını merak ediyor. Geçtiğimiz günlerde açıklamalarda bulunan Bakan Murat Kurum, yıl sonuna doğru kapsamlı bir konut kampanyası başlatılacağını duyurdu. Gözler şimdi başvuru tarihleri ve e-Devlet ekranında yapılacak işlemlere çevrildi.

TOKİ SOSYAL KONUT BAŞVURU TAKVİMİ 2025 BELLİ OLDU MU?

TOKİ sosyal konut kampanyası başvuru tarihi henüz açıklanmadı. Ancak Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, geçtiğimiz haftalarda TV100 canlı yayınında gündeme ilişkin soruları yanıtlayarak değerlendirmelerde bulundu.

Bakan Murat Kurum, "Deprem bölgesiyle birlikte inşallah bu yıl sonu tüm Türkiye'de yeniden sosyal konutla ilgili büyük bir kampanya yapacağız. Detaylarını Sayın Cumhurbaşkanımız milletimizle paylaşacak." dedi.

TOKİ'DEN SOSYAL KONUTLA İLGİLİ BÜYÜK KAMPANYA

Bakan Kurum, kentsel dönüşüm çalışmalarından da söz etti.

Önceliklerinin deprem bölgesi olduğunu aktaran Kurum, "Deprem bölgesiyle birlikte inşallah bu yıl sonu tüm Türkiye'de yeniden sosyal konutla ilgili büyük bir kampanya yapacağız. Detaylarını Sayın Cumhurbaşkanımız milletimizle paylaşacak. 2025 yılında da tüm gücümüzle İstanbul'da olacağız. 2025'teki kentsel dönüşümle ilgili bu müjdeyi de vermiş olalım." dedi.

81 İLDE EVİ OLMAYANLAR İÇİN İMKAN TANINACAK

Murat Kurum, konuşmasına şöyle devam etti:

"Yeni sosyal konut kampanyalarıyla evi olmayan vatandaşlarımızın ev sahibi olabilmesine imkan sağlayacağız. Bunu Sayın Cumhurbaşkanımız müjdelediler. Yıl sonunda 81 ili kapsayan inşallah bugüne kadar yapılmış en büyük kampanyayı, vatandaşımıza 81 ilde yapıyor olacağız. Bununla ilgili çalışmalarımızı yürütüyoruz. Evi olmayan gençlerimiz, emeklilerimiz ev sahibi olabilecekler. 19-20 yaşında kuradan ev sahibi olan gençleri sokakta görüyorum, ne güzel. Kontenjanlar ayıracağız, vatandaşlarımıza bu imkanları sunacağız."

Süren konut çalışmalarıyla ilgili detaylardan da bahseden Kurum, şu an İstanbul'da 44 bin konutun inşasının devam ettiğini aktardı.

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