TOKİ 500 bin konut başvuruları devam ediyor. Başvurular, e-Devlet veya Ziraat, Halk ve Emlak Katılım Bankası şubeleri üzerinden yapılabiliyor. TOKİ e-Devlet üzerinden yapılacak başvurular 18 Aralık'ta, Ziraat Bankası, Halk Bankası, Emlak Katılım Bankası şubeleri aracılığıyla ise 19 Aralık'ta sona erecek. konutlar; 80 ve 65 metrekarelik 2 ayrı 2+1 ve 55 metrekarelik 1+1’lerden oluşacak. Konutların fiyatı ve taksit tutarları İstanbul ve Anadolu illerinde farklı olacak. İstanbul'da 55 metrekarelik 1+1 konutların satış fiyatı 1 milyon 950 bin TL, İstanbul dışındaki illerde 65 metrekarelik 2+1 konutların satış fiyatı 2 milyon 200 bin TL olarak belirlendi. Peki TOKİ sosyal konut projesi memur katsayısına mı göre yapılacak yoksa taksitler sabit mi kalacak?
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın duyurduğu 81 ilde 500 bin sosyal konut inşası için başvurular 10 Kasım'da açıldı. Bakanlığa göre bu, "Türkiye tarihinin en büyük sosyal konut projesi" olacak. E-Devlet üzerinden yapılan başvurular 18 Aralık 2025 tarihinde sona erecek. Banka şubeleri aracılığıyla yapılan başvurular için son tarih 19 Aralık 2025 olarak belirlendi.
Projede 55 metrekarelik 1+1'ler ve iki ayrı büyüklükte 2+1'ler inşa edilecek. 2+1'lerin büyüklükleri 65 ve 80 metrekare olacak. Evlerin fiyatları boyutuna ve şehre göre değişecek. Evler %10 peşinat ve 20 yıl vadeyle satılacak. Peki TOKİ sosyal konut fiyatları aylık taksit tutarları artacak mı, konut fiyatları memur katsayısına mı göre zamlanacak yoksa taksitler sabit mi kalacak?
TOKİ sosyal konut projesi memur katsayısına mı göre yapılacak yoksa taksitler sabit mi kalacak?
Hak sahiplerine konutlar; %10 peşinat ve 240 ay vade ile satılacaktır. Taksit ödemeleri, sözleşme tarihini takip eden ay itibariyle başlatılacaktır. Hak sahiplerinin konutlarına ait kalan borç bakiyesi ve aylık taksitler her yılın Ocak veTemmuz aylarında olmak üzere yılda iki kez, bir önceki 6 aylık dönemdeki Memur Maaş ArtışOranı dikkate alınarak İdarece tespit edilen oranda artırılacaktır. İlk dönemsel artış sözleşme imzalama tarihine göre İdarece belirlenecektir.
TOKİ 500 bin sosyal konut ödemeleri ne nasıl?
İstanbul dışındaki illerde 55 metrekarelik 1+1 konutların satış fiyatı 1 milyon 800 bin TL olarak belirlendi. Yüzde 10 peşinat (180 bin TL), 240 ay vade imkanı sunulacak. Bu konutların aylık taksiti 6 bin 750 TL olacak.
İstanbul dışındaki illerde 65 metrekarelik 2+1 konutların satış fiyatı 2 milyon 200 bin TL olarak belirlendi. Yüzde 10 peşinat (220 bin TL), 240 ay vade imkanı sunulacak. Bu konutların aylık taksiti 8 bin 250 TL olacak.
İstanbul dışındaki illerde 80 metrekarelik 2+1 konutların satış fiyatı 2 milyon 650 bin TL olarak belirlendi. Yüzde 10 peşinat (265 bin TL), 240 ay vade imkanı sunulacak. Bu konutların aylık taksiti 9 bin 938 TL olacak.
İstanbul için TOKİ sosyal konut ödeme planı nasıl olacak?
İstanbul’da 55 metrekarelik 1+1 konutların satış fiyatı 1 milyon 950 bin TL olarak belirlendi. Yüzde 10 peşinat (195 bin TL), 240 ay vade imkanı sunulacak. Bu konutların aylık taksiti 7 bin 313 TL olacak.
İstanbul’da 65 metrekarelik 2+1 konutların satış fiyatı 2 milyon 450 bin TL olarak belirlendi. Yüzde 10 peşinat (245 bin TL), 240 ay vade imkanı sunulacak. Bu konutların aylık taksiti 9 bin 188 TL olacak.
İstanbul’da 80 metrekarelik 2+1 konutların satış fiyatı 2 milyon 950 bin TL olarak belirlendi. Yüzde 10 peşinat (295 bin TL), 240 ay vade imkanı sunulacak. Bu konutların aylık taksiti 11 bin 63 TL olacak.