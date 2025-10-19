Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) vatandaşlar cumhurbaşkanı seçiminin ilk turu için oy kullanıyor. Seçimlerde her ne kadar 7 aday yarışsa da seçimin mevcut Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman arasında geçmesi bekleniyor. Tatar, iki devletli çözümü savunanurken, Erhürman ise federasyonu savunmakta. Peki Tufan Erhürman’ın KKTC planı nedir?

1 /7 KKTC'de vatandaşlar cumhurbaşkanını seçmek için 9'uncu kez sandığa gitti. Seçimin ilk turu için 08.00 itibarıyla oy kullanmaya başlayan KKTC vatandaşları, ülke genelinde kurulan 777 sandıkta 18.00'e kadar oy verebilecek. 218 bin 313 seçmenin bulunduğu KKTC'de, cumhurbaşkanı seçilebilmek için geçerli oyların salt çoğunluğunu almak gerekiyor. Seçimin ilk turunda herhangi bir aday yüzde 50+1 oyu aldığı takdirde cumhurbaşkanı seçilecek.

2 /7 Vatandaşlar, bu seçimde öne çıkan Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın iki devletli çözüm vizyonu ile ana muhalefet lideri Tufan Erhürman'ın desteklediği federasyona dayalı çözüm modelinin, kararlarında belirleyici etken olacağını belirtiyor.

3 /7 Tufan Erhürman seçim vaatleri neler? Tufan Erhürman’ın KKTC planı nedir? Tufan Erhürman, Kıbrıs’ın geleceği için federasyonu çözüm olarak görmektedir. CTP lideri, seçilmesi durumunda Kıbrıs Cumhuriyeti ile sonuncusu 2017'de yapılan resmi müzakerelere yeniden başlayacağını söylüyor.

4 /7 Erhürman, iki devletli çözümün Kıbrıs Türklerinin ekonomik ve siyasi izolasyonunu sonlandırmak için gerçekçi bir yaklaşım olmadığını savunuyor.Tatar'dan önceki dönem Başbakan olan Erhürman, 2020 yılındaki seçimlerin ilk turunda oyların yüzde 21,67'sini alarak ikinci tura kalamamıştı.

5 /7 Yapılan anketket, Tufan Erhürman, Kıbrıs’ın geleceği için federasyonu çözüm olarak görmektedir. “Bunu destekliyor musunuz?” sorusuna Kıbrıs Türklerinin %41,2’si destek verirken, %58,8’i federasyona karşı olduğunu belirtmişti.

6 /7 Kıbrıs seçimlerinde Cumhurbaşkanı adayı olan Ersin Tatar, Kıbrıs’ın geleceği için iki devletli çözümü savunmaktadır. “Bunu destekliyor musunuz?” sorusuna seçmenin yüzde 58,9’u “Evet” yanıtını vermişti. yüzde 41,1’lik bir kesim ise federasyonu desteklediklerini söylemişti.