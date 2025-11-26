2025 Kasım ayı emekli banka promosyonları gündemdeki yerini koruyor. Kasım ayı itibarıyla bankalar, emeklilere yönelik promosyon kampanyalarını güncelleyerek rekabeti yeniden kızıştırdı. 2025 Ziraat Bankası emekli promosyonu açıklandı! Bu aylık Ziraat Bankası emekli maaşı banka promosyonu ne kadar? 2025 Kasım ayı Ziraat Bankası'nda emekli promosyonu kaç TL veriliyor? İşte ayrıntılar
ZİRAAT BANKASI 2025 EMEKLİ PROMOSYONU NE KADAR?
SGK (Emekli Sandığı, SSK, Bağ-Kur) emekli maaşlarını Ziraat Bankası üzerinden alan müşteriler, 12.000 TL'ye kadar promosyon ödemesi alabiliyor. Promosyondan yararlanmak isteyen emeklilerin, maaşlarını 3 yıl boyunca Ziraat Bankası üzerinden almaya devam edeceklerini belirten bir başvuru yapmaları yeterli oluyor.
Maaş tutarı;
10.000.TL ye (10.000.TL hariç) kadar olanlara 5.000.TL,
10.000.TL - 15.000.TL (15.000.TL hariç) arasında olanlara 8.000.TL,
15.000.TL - 20.000.TL (20.000.TL hariç) arasında olanlara 10.000.TL,
20.000.TL ve daha fazla olanlara 12.000.TL promosyon ödemesi yapılacak.
ZİRAAT BANKASI PROMOSYON BAŞVURU ŞARTLARI NELER?
Ziraat Bankası üzerinden emekli maaşlarını alan vatandaşların promosyon ödemesinden yararlanabilmeleri için, maaşlarını önümüzdeki 3 yıl boyunca bankadan alacaklarına dair başvuruda bulunmaları yeterlidir.
Ayrıca, birden fazla emekli maaşı alan müşteriler için promosyon miktarı, sahip oldukları maaşların toplam tutarı üzerinden belirlenmektedir.
ZİRAAT BANKASI EMEKLİ PROMOSYONU NASIL ALINIR?
Ziraat Bankası emekli promosyon ödemesine ilişkin başvurularınızı;
Şubeler,
İnternet Şubesi,
Ziraat Mobil,
ATM,
SMS
Müşteri İletişim Merkezi aracılığı ile yapabilirsiniz.
ZİRAAT BANKASI EMEKLİ PROMOSYON BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
4757'ye "PRO" yazıp bir boşluk bırakıp "TC Kimlik Numarası"nı yazarak SMS gönderen müşterilerimiz, Müşteri İletişim Merkezimiz tarafından aranarak onayları alınmaktadır.
Detaylı bilgi için 0850 220 00 00 Müşteri İletişim Merkezimiz ile görüşebilirsiniz.