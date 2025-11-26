Bazı bankalarda aylık olarak güncellenen emekli maaşı banka promosyonu için araştırma devam ediyor. Emekli maaşını taşıyanlara verilen promosyon bankadan bankaya ve maaştan maaşa değişiyor. Peki Ziraat Bankası emekli maaşı banka promosyonu ne kadar? 2025 Kasım Ziraat Bankası'nda emekli promosyonu kaç TL veriliyor? İşte detaylar