39 yaşındaki Edin Dzeko'dan sürpriz transfer görüşmesi! Kariyerinde ilk olacak

Fenerbahçe'nin eski golcüsü Edin Dzeko, 23 yıllık profesyonel kariyerinde daha önce hiç ayak basmadığı bir ülkeye gitmeye hazırlanıyor. İşte detaylar...
Fenerbahçe sonrası Serie A ekiplerinden Fiorentina’ya transfer olan ancak burada beklediği süreleri bulamayan Edin Dzeko, kariyer finalini Fransa’nın başkentinde yapmaya çok yakın.
L'Equipe’in haberine göre Ligue 1’de ses getirmek isteyen Paris FC, tecrübeli forveti bitirmek için düğmeye bastı.
2003 yılında Bosna Hersek’te başlayan profesyonel futbol yolculuğunda Almanya (Wolfsburg), İngiltere (Manchester City), İtalya (Roma, Inter, Fiorentina) ve Türkiye (Fenerbahçe) gibi dev liglerde başarılı bir grafik çizen Dzeko, Paris FC’ye imza atması durumunda bir ilki yaşayacak. 39 yaşındaki "Bosna Elması", 23 yıllık kariyerinde ilk kez Fransa Ligue 1’de boy gösterecek.
Hücum hattına hem liderlik yapacak hem de gol yollarındaki sorunu çözecek bir isim arayan Paris FC yönetimi, Dzeko’yu projenin merkezine koymak istiyor.
Kulüp yetkililerinin, yıldız oyuncuyla yaptığı ilk görüşmelerin olumlu geçtiği ve Dzeko’nun da Paris gibi bir metropolde kariyerini noktalamaya sıcak baktığı belirtiliyor.