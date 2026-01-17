39 yaşındaki Edin Dzeko'dan sürpriz transfer görüşmesi! Kariyerinde ilk olacak

2003 yılında Bosna Hersek’te başlayan profesyonel futbol yolculuğunda Almanya (Wolfsburg), İngiltere (Manchester City), İtalya (Roma, Inter, Fiorentina) ve Türkiye (Fenerbahçe) gibi dev liglerde başarılı bir grafik çizen Dzeko, Paris FC’ye imza atması durumunda bir ilki yaşayacak. 39 yaşındaki "Bosna Elması", 23 yıllık kariyerinde ilk kez Fransa Ligue 1’de boy gösterecek.