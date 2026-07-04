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Acun Ilıcalı Süper Lig'in en değerli yerli ve yabancı futbolcusunu açıkladı

Acun Ilıcalı Süper Lig'in en değerli yerli ve yabancı futbolcusunu açıkladı

09:314/07/2026, Cumartesi
G: 4/07/2026, Cumartesi
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Premier Lig'in yeni ekibi Hull City'nin sahibi Acun Ilıcalı, yeni sezon hedeflerini ve Süper Lig'e bakışını anlattı. Ilıcalı, Türk kulüplerinin yükselen maliyetleri nedeniyle Süper Lig'den oyuncu transfer etmenin artık çok zor hale geldiğini söyledi. Acun Ilıcalı ayrıca Süper Lig'in en değerli yabancı ve yerli futbolcusunu da açıkladı

Premier Lig'e yükselen Hull City'nin sahibi Acun Ilıcalı, yeni sezon planlaması ve Süper Lig'e ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Transfermarkt'a konuşan Ilıcalı, öncelikli hedeflerinin Premier Lig'de kalıcı olmak olduğunu belirterek, "İlk hedefimiz ligde kalmak. Daha sonra ise Avrupa kupalarına katılabilecek bir takım oluşturmak istiyoruz" dedi.

Yeni sezon bütçeleri hakkında da bilgi veren Ilıcalı, oyuncu maaşları ve bonservisler dahil yaklaşık 150 milyon euroluk bir bütçeyle hareket edeceklerini ifade etti. Hull City'nin kadrosuna 11-12 yeni oyuncu katmayı planladığını söyleyen Ilıcalı, forma şansı bulamayacağını düşünen futbolcuların ise ayrılmalarına izin vereceklerini belirtti.

"Süper Lig'den oyuncu almak artık çok zor"


Türk futboluyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Acun Ilıcalı, Süper Lig'deki ekonomik değişime dikkat çekti.


"Türkiye Süper Ligi son 3-4 yılda kalitesini ve marka değerini ciddi şekilde artırdı. Bu bir futbolsever olarak beni mutlu ediyor ancak Hull City adına Süper Lig'den oyuncu transfer etmeyi de zorlaştırıyor" diyen Ilıcalı, şu ifadeleri kullandı:


"Beş yıl önce olsaydı Türkiye'den rahatlıkla 3-4 oyuncuyu Premier Lig'e götürebilirdim. Ancak bugün hem bonservisler hem de maaşlar çok yükseldi. Üç büyük kulübün futbolcularına ödediği ücretler, Premier Lig'deki orta ve alt sıra takımlarının seviyesinin bile üzerine çıktı."

"Anadolu'dan direkt Premier Lig'e transfer çok zor"


Anadolu kulüplerinden doğrudan Premier Lig'e oyuncu transfer etmenin kolay olmadığını vurgulayan Acun Ilıcalı, Avrupa'daki transfer sistemine dikkat çekti.


Ilıcalı, "Bir oyuncunun yolu normal şartlarda önce Anadolu kulübünden İstanbul takımlarına, ardından Premier Lig'e uzanır. Anadolu kulüplerinden doğrudan Premier Lig'e transfer yapmak oldukça zor" ifadelerini kullandı.

Osimhen ve Uğurcan'ı seçti


Acun Ilıcalı, Süper Lig'in en değerli futbolcusunun Victor Osimhen, en değerli yerli oyuncusunun ise Uğurcan Çakır olduğunu söyledi.



"Yakın gelecekte ligimizden 50 milyon euro ve üzerinde bir transfer satışı gerçekleşebilir mi?" sorusuna cevap veren Ilıcalı, Türkiye'de transfer tavanının henüz 30 milyon euro seviyelerinde olduğunu belirterek, gelecekte 50 milyon euroluk bir satışın mümkün olabileceğini ancak bunun zaman alacağını ifade etti.


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