Acun Ilıcalı Süper Lig'in en değerli yerli ve yabancı futbolcusunu açıkladı

"Süper Lig'den oyuncu almak artık çok zor"





Türk futboluyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Acun Ilıcalı, Süper Lig'deki ekonomik değişime dikkat çekti.





"Türkiye Süper Ligi son 3-4 yılda kalitesini ve marka değerini ciddi şekilde artırdı. Bu bir futbolsever olarak beni mutlu ediyor ancak Hull City adına Süper Lig'den oyuncu transfer etmeyi de zorlaştırıyor" diyen Ilıcalı, şu ifadeleri kullandı:





"Beş yıl önce olsaydı Türkiye'den rahatlıkla 3-4 oyuncuyu Premier Lig'e götürebilirdim. Ancak bugün hem bonservisler hem de maaşlar çok yükseldi. Üç büyük kulübün futbolcularına ödediği ücretler, Premier Lig'deki orta ve alt sıra takımlarının seviyesinin bile üzerine çıktı."