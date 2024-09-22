Acun Ilıcılı'dan Galatasaraylıları kızdıran Osimhen cevabı

Fenerbahçe As Başkanı Acun Ilıcalı, Galatasaray yenilgisinin ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Ilıcalı, Yeni Şafak Spor Muhabiri Kerem Türkyılmaz'ın sorusuna verdiği yanıtla Galatasaraylı taraftarları kızdırdı. İşte o anlar...
Trendyol Süper Lig 6. hafta karşılaşmasında Fenerbahçe sahasında Galatasaray'ı ağırladı.
Mücadele 3-1 Galatasaray'ın üstünlüğüyle sona erdi.
Bu sonucun ardından lider Galatasaray, Fenerbahçe ile arasındaki puan farkını 5'e çıkardı.
Fenerbahçe As Başkanı Acun Ilıcalı, Galatasaray yenilgisinin ardından Ülker Stadyumu'nda basın mensuplarının sorularını yanıtladı.
Ilıcalı, Yeni Şafak Spor Muhabiri Kerem Türkyılmaz'ın "Sezonun en flaş transferlerinden En-Nesyri beklenen performansı bir türlü veremedi. Bunu neye bağlıyorsunuz?" sorusuna verdiği yanıtla Galatasaraylıları kızdırdı.
Acun Ilıcalı'nın En-Nesyri sorusuna verdiği cevap.