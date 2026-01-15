Afrika Uluslar Kupası yarı finalinde ev sahibi Fas, Nijerya'yı 4-2'lik penaltı atışlarıyla eleyerek finale yükseldi. Normal süresi ve uzatmaları golsüz biten maçta, son penaltıyı gole çeviren En-Nesyri takımını finale taşıdı. Nijerya 0-0 Fas maç özetini izlemek için haberimize bakabilirsiniz.
Afrika Uluslar Kupası yarı finalinde ev sahibi Fas ile Nijerya karşı karşıya geldi. Rabat kentindeki Moulay Abdellah Stadyumu'ndaki mücadelenin ilk yarısı 0-0 sona erdi. Nijerya kalecisi Nwabali ilk 45 dakikada önemli kurtarışlara imza attı.
Düşük tempoda geçen ikinci yarıda da eşitlik bozulmadı ve maçta uzatma bölümüne gidildi. Uzatma bölümünde de gol sesi çıkmadı ve finale çıkan takımı penaltılar belirledi.
Seri penaltı atışları sonucunda rakibini 4-2 yenen Fas böylece finalde Senegal'in rakibi oldu. Öte yandan maça son noktayı koyan penaltıyı En-Nesyri kaydetti.
Afrika Uluslar Kupası'nda final mücadelesi 18 Ocak Pazar günü TSİ 22.00'de oynanacak. Finale yine Moulay Abdellah Stadyumu ev sahipliği yapacak. Nijerya ise üçüncülük maçında Mısır'la kozlarını paylaşacak. 17 Ocak'ta Casablanca kentinde oynanacak mücadele TSİ 19.00'da başlayacak.
Nijerya'da Galatasaray'ın yıldızı Victor Osimhen, mücadeleye ilk 11'de başladı ve kaptanlık pazıbendini taktı. Ndidi kadroda yer almazken, Onuachu ise 118. dakikada Osimhen'in yerine maça dahil oldu. Fas'ta ise En-Nesyri maça yedek başladı ve 103. dakikada oyuna dahil oldu.
Turnuvanın en büyük favorisi olarak gösterilen Fas, 22 yıl sonra finale yükselme başarısı gösterdi. En son 2004'te Tunus'un ev sahipliği yaptığı turnuvada finale yükselen Atlas Aslanları, finali 2-1 kaybetmişti. Fas daha önce 1976'da Afrika Uluslar Kupası'nı kazanmıştı.
Nijerya üst üste ikinci kez ev sahibine kaybederek kupa hayalini gerçekleştiremedi. Süper Kartallar, 2023'teki turnuvada da ev sahibi Fildişi Sahili'ne finalde 2-1 mağlup olmuştu.
NİJERYA - FAS MAÇ ÖZETİ
