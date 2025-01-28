UEFA Avrupa Ligi’nde temsilcimiz Galatasaray deplasmanda Ajax ile karşılaşacak. Sarı-kırmızılılar Avrupa Ligi’nin 7. haftasında evinde Dinamo Kiev ile 3-3 berabere kalarak son 16 şansını zora soktu. Son 3 maçında beraberlik alan Okan Buruk’un öğrencileri mutlak galibiyet parolası ile sahaya çıkacak. Peki, Ajax - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte maç hakkında tüm bilgiler.
Galatasaray, Avrupa Ligi’nde son 16 turu için deplasmanda Ajax’a konuk olacak.
Geride kalan 7 haftada 3 galibiyet ve 4 beraberlikle namağlup durumda bulunan Galatasaray, 13 puanla 9. sırada bulunuyor.
18 gol atan sarı-kırmızılı ekip kalesinde ise 14 gol görürken, +4 averaja sahip.
Üst tura çıkmayı garantileyen Okan Buruk'un ekibi, Ajax deplasmanında kazanarak ilk 8 içinde lig etabını tamamlamayı ve direkt son 16 bileti almayı hedefliyor.
Ancak burada diğer maçların da sonuçları önemli.
Galatasaray'ın Hollanda'da kazanıp ilk 8 sıra içinde yer alamaması için tek ihtimal bulunuyor.
14 puanı bulunan takımlardan Lyon, Tottenham ve Anderlecht haftayı galibiyetle tamamlayıp, Manchester United da Romanya'da FCSB'yi mağlup ederse, Norveç temsilcisi Bodo Glimt'in Nice deplasmanında alacağı sonuç önemli.
Böyle bir senaryoda Bodo Glimt, Galatasaray'ın elde ettiği skordan en az 2 gol daha farklı kazanırsa, sarı-kırmızılı takım 9. sırada kalacak.
Ajax - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Ajax - Galatasaray maçı 30 Ocak Perşembe saat 23.00’de başlayacak. Karşılaşma TRT 1 ekranlarından naklen yayınlanacak.