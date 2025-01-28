UEFA Avrupa Ligi’nde temsilcimiz Galatasaray deplasmanda Ajax ile karşılaşacak. Sarı-kırmızılılar Avrupa Ligi’nin 7. haftasında evinde Dinamo Kiev ile 3-3 berabere kalarak son 16 şansını zora soktu. Son 3 maçında beraberlik alan Okan Buruk’un öğrencileri mutlak galibiyet parolası ile sahaya çıkacak. Peki, Ajax - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte maç hakkında tüm bilgiler.

1 /9 Galatasaray, Avrupa Ligi’nde son 16 turu için deplasmanda Ajax’a konuk olacak.

2 /9 Geride kalan 7 haftada 3 galibiyet ve 4 beraberlikle namağlup durumda bulunan Galatasaray, 13 puanla 9. sırada bulunuyor.



3 /9 18 gol atan sarı-kırmızılı ekip kalesinde ise 14 gol görürken, +4 averaja sahip.



4 /9 Üst tura çıkmayı garantileyen Okan Buruk'un ekibi, Ajax deplasmanında kazanarak ilk 8 içinde lig etabını tamamlamayı ve direkt son 16 bileti almayı hedefliyor.



5 /9 Ancak burada diğer maçların da sonuçları önemli.



6 /9 Galatasaray'ın Hollanda'da kazanıp ilk 8 sıra içinde yer alamaması için tek ihtimal bulunuyor.

7 /9 14 puanı bulunan takımlardan Lyon, Tottenham ve Anderlecht haftayı galibiyetle tamamlayıp, Manchester United da Romanya'da FCSB'yi mağlup ederse, Norveç temsilcisi Bodo Glimt'in Nice deplasmanında alacağı sonuç önemli.



8 /9 Böyle bir senaryoda Bodo Glimt, Galatasaray'ın elde ettiği skordan en az 2 gol daha farklı kazanırsa, sarı-kırmızılı takım 9. sırada kalacak.

