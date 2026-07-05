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Ali Palabıyık'ın yeni adresi şaşırttı: Tarihi kulüpte görev alacak

Ali Palabıyık'ın yeni adresi şaşırttı: Tarihi kulüpte görev alacak

15:315/07/2026, Pazar
G: 5/07/2026, Pazar
Yeni Şafak
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Hakemlik kariyerini noktaladıktan sonra yorumculuk yapan eski Süper Lig hakemi Ali Palabıyık, futbola yeni bir görevle döndü.

Süper Lig'in eski hakemlerinden Ali Palabıyık'ın yeni mesleği belli oldu.

Hakemliği bıraktıktan sonra spor yorumculuğuna başlayan 44 yaşındaki Palabıyık, futbola bu kez yönetici kimliğiyle geri döndü.

2.Lig ekiplerinden Ankaragücü'nün, Ali Palabıyık'ı altyapı koordinatörlüğü görevine getirdiği öğrenildi.

Türk futbolunda uzun yıllar hakem olarak görev yapan Palabıyık'ın, yeni görevinde kulübün altyapı organizasyonu ve genç oyuncuların gelişim süreçlerinde aktif rol üstleneceği belirtildi.

Böylece Ali Palabıyık, hakemlik ve yorumculuğun ardından kariyerine futbol yöneticisi olarak devam edecek.

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