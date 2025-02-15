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Galatasaray'da Morata şoku

Galatasaray'da Morata şoku

10:3815/02/2025, Cumartesi
G: 15/02/2025, Cumartesi
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Galatasaray'ın devre arasında transfer ettiği İspanyol golcü Alvaro Morata'nın AZ Alkmaar maçında sakatlandığı ortaya çıktı.

UEFA Avrupa Ligi'nde AZ Alkmaar'a 4-1 mağlup olan Galatasaray'da şok bir gelişme yaşandı.

Sarı-kırmızılı takımın devre arasında kadrosuna kattığı Alvaro Morata'nın sakatlandığı bildirildi.

Sports Digitale'in aktardığı habere göre; AZ Alkmaar maçının ardından adalesinde ağrı ve batma hisseden İspanyol golcü, MR'a girdi. 

Kulüp doktoru Yener İnce'nin bugün oyuncunun MR sonuçlarını inceleyeceği öğrenildi.

Tecrübeli futbolcunun Rizespor maçında forma giymesinin zor olduğu, Fenerbahçe derbisini de kaçırma ihtimalinin bulunduğu aktarıldı.

Morata, AZ Alkmaar maçına ilk 11'de başlamış ve 90+3. dakikada yerini Efe Akman'a bırakmıştı. 

#Galatasaray
#Alvaro Morata
#Rizespor

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