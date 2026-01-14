Yeni Şafak
Amine Harit Süper Lig'in en iyi oyuncusunu açıkladı

14:2414/01/2026, Çarşamba
Başakşehir’in Faslı yıldızı Amine Harit, Süper Lig’de en beğendiği futbolcuları sıraladı. Harit, Galatasaraylı yıldızı 'ligin en iyisi' olarak gösterdi.

Başakşehir forması giyen Amine Harit, “Süper Lig’de en beğendiğin oyuncular kimler?” sorusuna cevap verdi.

Birçok oyuncuyu beğendiğini belirten 28 yaşındaki oyuncu, en iyisinin ise Galatasaray'ın yıldızı Leroy Sane olduğunu söyledi.



Faslı futbolcu, “Bizim takım dışında şunu söyleyebilirim, Leroy Sane’yi çok beğeniyorum. Ona karşı City’de ve Bayern’deyken karşılıklı oynamıştık. Osimhen’in de tabii ki çok iyi bir oyuncu olduğunu düşünüyorum. Ayrıca Asensio’yu sayabilirim. Türk oyunculardan bahsedecek olursak arkadaşım Cengiz Ünder’i söyleyebilirim. Onu da beğeniyorum. Tabii ki bu sadece benim fikrim, bana göre Süper Lig’in en iyi oyuncusu Leroy Sane. Bir de Talisca var" ifadelerini kullandı.

Cengiz Ünder ile Marsilya’da takım arkadaşı olduklarını hatırlatan Harit, milli futbolcuya ayrı bir parantez açtı.


Faslı oyuncu, "Cengiz’le çok yakındık. Yaklaşık 1,5 yıl birlikte oynadık. Kulüplerde genellikle sahada birlikte olursunuz ama Cengiz’le futbol dışında da görüşüyorduk. Özellikle Paris’te ve Marsilya’da birlikte çok fazla zaman geçirdik, ailecek görüşüyorduk. Süper bir oyuncu. Ona Cengo diyorum. Cengo’nun beni en çok etkileyen yanı insani yönü olmuştu. Çok iyi bir insan" diye konuştu.

