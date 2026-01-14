Amine Harit Süper Lig'in en iyi oyuncusunu açıkladı

Faslı futbolcu, “Bizim takım dışında şunu söyleyebilirim, Leroy Sane’yi çok beğeniyorum. Ona karşı City’de ve Bayern’deyken karşılıklı oynamıştık. Osimhen’in de tabii ki çok iyi bir oyuncu olduğunu düşünüyorum. Ayrıca Asensio’yu sayabilirim. Türk oyunculardan bahsedecek olursak arkadaşım Cengiz Ünder’i söyleyebilirim. Onu da beğeniyorum. Tabii ki bu sadece benim fikrim, bana göre Süper Lig’in en iyi oyuncusu Leroy Sane. Bir de Talisca var" ifadelerini kullandı.