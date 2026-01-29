Yeni Şafak
Arda Güler çılgına döndü! Arbeloa'ya tepkisi İspanya'da gündem oldu | İZLE

09:3229/01/2026, Perşembe
Devler Ligi'nin lig aşamasının final haftasında Real Madrid, Benfica'ya 4-2 kaybetti. Mücadelede, 78. dakikada oyundan alınan milli futbolcu Arda Güler'in hocasına olan tepkisi kameralara yansırken İspanya'da gündem oldu.

UEFA Şampiyonlar Ligi lig aşamasının son haftasında, Benfica tarihi bir galibiyete imza atarak play-off turuna yükseldi. Portekiz ekibinde kaleci Trubin, 90+8. dakikada skoru 4-2'ye getirdi.

Bu golle Mourinho'nun öğrencileri, Marsilya'nın önüne geçerek Şampiyonlar Ligi'nin lig etabını ilk 24 içinde bitirdi.

Benfica yenilgisiyle ilk 8 dışında kalan Real Madrid ise büyük şok yaşadı. Eflatun-beyazlılarda Arda Güler, 78. dakikada oyundan alınırken adeta çılgına döndü.

Milli futbolcunun teknik direktör Alvaro Arbeloa'ya olan öfkesi kameralara yansıdı.

Arda Güler'in oyundan alınırken "Neden hep ben!" diyerek isyan ettiği görüldü. Arda Güler'in ilk kez bu kadar şiddetli tepki verdiği gören futbolseverler oldukça şaşırırken, milli futbolcunun o anları tüm dünyada gündem oldu.


O ANLARI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

