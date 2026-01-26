Arda Güler’in bu görüntüsü sosyal medyayı salladı: İspanya’da gündem oldu

Real Madrid ile Villarreal’in karşı karşıya geldiği maçta, Arda Güler yaptığı bir hareketle sosyal medyayı salladı. İspanya’da gündem olan yıldız oyuncuyu, taraftarlardan alkış aldı.
İspanya LaLiga’nın 21. Haftasında Real Madrid deplasmanda Villarreal’i 2-0 mağlup etti.
Karşılaşmaya ilk 11’de başlayan Arda Güler, 78 dakika sahada kaldı.
Başarılı performansıyla büyük beğeni toplayan milli yıldız, İspanya’da bir davranışı nedeniyle gündem oldu.
Isınma hareketleri sırasında taç çizgisi kenarına uzaklaşan topu son anda kontrol eden Arda Güler'in, saha kenarındaki Real Madrid armasına basmamak için sarf ettiği çaba bir taraftar kamerasına yansıdı.
Arda’nın bu hassas tavrı sosyal medyada olay olurken, İspanyol taraftarlardan büyük beğeni aldı.