Arda Güler’in bu görüntüsü sosyal medyayı salladı: İspanya’da gündem oldu

Real Madrid ile Villarreal’in karşı karşıya geldiği maçta, Arda Güler yaptığı bir hareketle sosyal medyayı salladı. İspanya’da gündem olan yıldız oyuncuyu, taraftarlardan alkış aldı.

1 /6 İspanya LaLiga’nın 21. Haftasında Real Madrid deplasmanda Villarreal’i 2-0 mağlup etti.

2 /6 Karşılaşmaya ilk 11’de başlayan Arda Güler, 78 dakika sahada kaldı.

3 /6 Başarılı performansıyla büyük beğeni toplayan milli yıldız, İspanya’da bir davranışı nedeniyle gündem oldu.

4 /6 Isınma hareketleri sırasında taç çizgisi kenarına uzaklaşan topu son anda kontrol eden Arda Güler'in, saha kenarındaki Real Madrid armasına basmamak için sarf ettiği çaba bir taraftar kamerasına yansıdı.

5 /6 Arda’nın bu hassas tavrı sosyal medyada olay olurken, İspanyol taraftarlardan büyük beğeni aldı.