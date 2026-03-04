Yeni Şafak
Arda Kardeşler'den şike itirafı: Bir kez teklif geldi

Arda Kardeşler'den şike itirafı: Bir kez teklif geldi

4/03/2026, Çarşamba
G: 4/03/2026, Çarşamba
Trabzonspor - Gaziantep FK maçı sonrası düdük asan Arda Kardeşler, hakemliği bırakma sürecini anlatırken kariyerinde bir kez şike teklifi aldığını ve durumu hemen resmi makamlara bildirerek federasyona belgelediğini açıkladı.

Trabzonspor - Gaziantep FK maçındaki kararı sonrası hakemliği bırakan Arda Kardeşler, süreci, aldığı cezayı, şike teklifini ve yeni kariyer planını YouTube kanalı Spor Bursa'ya anlattı.

Trabzonspor - Gaziantep FK maçındaki tartışmalı pozisyona değinen Arda Kardeşler, topun kullanılmaması için düdük çaldığını ancak oyuncunun o anda topu oyuna soktuğunu söyledi. Kardeşler, "Sonra ‘bekle’ dedim. Birçok maçta olan bir durum ama avantajın kaybolması nedeniyle olay farklı yerlere gitti. Dışarıdan izlesem ben de avantaj kaybolmuş derdim, önü çok açıkmış" ifadelerini kullandı.

TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu’nun "Bunun bedeli ağır olur" sözleri hakkında konuşan Kardeşler, "O günden sonra Türkiye’de hakemlik yapmam çok mümkün değildi. Ocak ayında istifa dilekçesini gönderdim. Bu sadece prosedürdü, istifam onaylandı ve süreç netleşti" dedi.

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’ndan 15 gün ceza aldığını belirten eski hakem, cezanın maçla ilgili olmadığını, Merkez Hakem Kurulu’ndan habersiz televizyon programına çıktığı için verildiğini söyledi.

Kariyerinde bir kez şike / manipülasyon girişimiyle karşılaştığını ifade eden Kardeşler, "O da zaten belgeleriyle federasyonda kayıtlı duruyor. Hemen karakola gidip ifademi vermiştim. Benim yöneteceğim bir maç değildi, başka birine benim üzerimden ulaşmaya çalışmışlardı" dedi.

Hakemliği 10 yıl yaptığını ve son yıllarda performansının istediği seviyede olmadığını kabul eden Kardeşler, artık futbolcu menajerliği yapmayı düşündüğünü açıkladı. FIFA lisansı almak için nisan ayındaki sınavlara hazırlandığını belirten Kardeşler, özellikle Güney Marmara bölgesindeki genç yeteneklere destek olmak istediğini söyledi.

Televizyonlarda hakem yorumculuğu yapmayı düşünmediğini belirten Kardeşler, eski meslektaşlarını eleştirmenin etik olmayacağını ve reyting uğruna yapılan yorumlara sıcak bakmadığını ifade etti.

