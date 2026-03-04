Arda Kardeşler'den şike itirafı: Bir kez teklif geldi

Trabzonspor - Gaziantep FK maçındaki tartışmalı pozisyona değinen Arda Kardeşler, topun kullanılmaması için düdük çaldığını ancak oyuncunun o anda topu oyuna soktuğunu söyledi. Kardeşler, "Sonra ‘bekle’ dedim. Birçok maçta olan bir durum ama avantajın kaybolması nedeniyle olay farklı yerlere gitti. Dışarıdan izlesem ben de avantaj kaybolmuş derdim, önü çok açıkmış" ifadelerini kullandı.