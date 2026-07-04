2026 FIFA Dünya Kupası Son 32 Turu, futbol dünyasının gördüğü en asimetrik ama en diş söken mücadelelerinden birine sahne oldu. Turnuvanın mutlak favorilerinden Arjantin, tarihinde ilk kez bu sahnede yer alan ve Süper Lig patentli oyuncularıyla adından söz ettiren Yeşil Burun Adaları karşısında adeta ecel terleri döktü. Normal süresi 1-1 biten ve uzatmalarda karşılıklı gollerin havada uçuştuğu maçı Arjantin 111. dakikadaki şans golüyle 3-2 kazanarak son 16 turuna yükseldi. Arjantin - Yeşil Burun Adaları maç özeti haberimizde.

1 /11 2026 FIFA Dünya Kupası son 32 turunda Arjantin, normal süresi 1-1 sona eren karşılaşmada Yeşil Burun Adaları’nı uzatma bölümünde 3-2 mağlup ederek son 16 turuna yükseldi.



2 /11 Arjantin, 29. dakikada Lionel Messi’nin golüyle 1-0 öne geçti. Yeşil Burun Adaları, 59. dakikada Deroy Duarte ile beraberliği yakaladı ve karşılaşmanın normal süresi 1-1 tamamlandı.



3 /11 Uzatma bölümüne hızlı başlayan Arjantin, 92. dakikada Lisandro Martinez’in golüyle yeniden öne geçti.



4 /11 Yeşil Burun Adaları, 103. dakikada Trabzonspor'un yeni transferi Sidny Lopes Cabral’ın kaydettiği golle skoru 2-2’ye getirdi.



5 /11 Arjantin’e galibiyeti getiren golü 111. dakikada Diney (KK) kaydetti.



6 /11 Sahadan 3-2 galip ayrılan Güney Amerika temsilcisi, adını son 16 turuna yazdırdı. Yeşil Burun Adaları ise turnuvaya veda etti.

7 /11 MESSI VE ARKADAŞLARININ RAKİBİ MISIR



Arjantin, son 16 turunda Avustralya'yı eleyen Mısır ile eşleşti.



8 /11 Yeşil Burun Adaları'nda Türkiye'den 4 futbolcu



Yeşil Burun Adaları, tarihinde ilk kez mücadele ettiği turnuvada 3 grup maçında da berabere kalarak namağlup şekilde son 32 turu maçına çıktı.



9 /11 Türkiye'deki liglerden 4 futbolcu da Yeşil Burun Adaları'nda forma giyiyor. Trabzonspor'dan Wagner Pina ve Sidny Lopes Cabral, RAMS Başakşehir'den Nuno Da Costa ve Iğdır FK'dan Ryan Mendes, milli takım kadrosunda bulunuyor.



10 /11 Karşılaşmaya, Cabral, Da Costa ve Mendes ilk 11'de başladı. Pina ise süre almadı.

