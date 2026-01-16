Asamoah Gyan'dan Osimhen'e flaş transfer tavsiyesi! O kulübe önerdi

Ganalı eski futbolcu Asamoah Gyan'dan, Galatasaray'ın Nijeryalı yıldızı Victor Osimhen'e sürpriz bir transfer tavsiyesi geldi.
Bir dönem ülkemizde Kayserispor forması da giyen Ganalı eski yıldız Asamoah Gyan, Osimhen'e dikkat çeken bir öneride bulundu.
Victor Osimhen'in performansıyla ilgili Asamoah Gyan, "Victor Osimhen gol atmayı seviyor, yüreğiyle oynuyor ve her şeyini veriyor" ifadelerini kullandı.
Gyan, Osimhen'in Avrupa'nın önde gelen kulüplerine transfer olmamasına şaşırdığını dile getirdi. Ganalı eski futbolcu, Manchester United'ın Nijeryalı yıldız için iyi bir tercih olacağını vurguladı.
Manchester United'ın Victor Osimhen ile ilgilenmesi gerektiğini belirten Asamoah Gyan, "Bu tür forvetleri seviyorum ve büyük kulüplerin, bu transfer döneminde onu transfer etmek için çalışmamalarına şaşırdım. Ama umarım Manchester United da onunla ilgileniyordur. Keşke gelmek isteseydi" şeklinde konuştu.