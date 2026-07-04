Aslan'dan yeni sezonda bir ilk! Galatasaray 3 yeni formasını ve özel tasarım fontunu tanıttı

Süper Lig'de ve Avrupa'da yeni sezona mutlak başarı hedefiyle hazırlanan Galatasaray, taraftarlarının uzun süredir merakla ve büyük bir heyecanla beklediği 2026/27 sezonu iç saha, deplasman ve alternatif formalarını resmi olarak tanıttı.
Galatasaray'da yeni sezon iç saha, deplasman ve alternatif formaları tanıtıldı. Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada yeni formalar için, "Ruhun, kazanmanın, en güzel hislerin ve düşmeyen standartların yeni formaları." ifadelerine yer verildi. Formalarda ayrıca Galatasaray için özel olarak tasarlanan fontun ilk kez 2026/27 sezonu formalarında kullanılacağı belirtildi.
Formaların satışına başlanıldığı belirtilerek iç sahada giyilecek formayla ilgili, "Bu sezon formamız, tarihi bir ilke de imza atıyor. 5 yıldızımız, ilk kez parçalı formamızın üzerinde yan yana yer alarak yazdığımız eşsiz hikâyeyi ve kazandığımız zaferleri gururla temsil ediyor. Çünkü bu forma sadece bugünümüzü değil, geçmişimizi, değerlerimizi ve geleceğe taşıdığımız mirasımızı da üzerinde taşıyor." denildi.
Deplasmanda kullanılacak forma için yapılan açıklamada, “Her deplasman, karakterimizi gösterdiğimiz yeni bir sahnedir. Koyu gri zemin üzerine işlenen mor detaylar, modern tasarım anlayışını takımımızın mücadeleci ruhuyla buluşturuyor.
Yaka ve kollarda yer alan güçlü dokunuşlar, formamıza cesur ve özgün bir karakter kazandırırken, her ayrıntıda sahaya taşıdığımız özgüveni yansıtıyor. Nerede oynarsak oynayalım, taşıdığımız arma, mücadelemiz ve inancımız hep aynı. Bu forma da işte tam olarak bunu temsil ediyor.” ifadeleri yer aldı.
Sarı-kırmızılı ekip, yeni sezonda kullanacağı alternatif formayı ise şu ifadelerle tanıttı, “Bazen en güçlü duruş, en sade olandır. Beyaz zemin üzerine işlenen sarı-kırmızı detaylarla tasarlanan alternatif formamız, Galatasarayımızın köklü kimliğini yalın ama etkileyici bir yorumla yeniden ortaya koyuyor. Her çizgisi, her detayı ve her rengi, asırlık mirasımızın bugüne uzanan izlerini taşıyor. Modern tasarımıyla öne çıkan alternatif formamız, hangi sahada olursak olalım aynı tutkuyu, aynı mücadeleyi ve aynı gururu taşımaya devam edeceğimizin simgesi oluyor.”
YENİ SEZON FORMA FİYATLARI NE KADAR?
GS Store'da yeni sezon iç saha formaları 7.249,99 TL ve 9.499,99 TL'den satışa sunuldu.
Deplasman formaları 6.249,99 TL
Alternatif forma 6.249,99 TL
2026-2027 Galatasaray kaleci formaları
2026-2027 Galatasaray kaleci formaları
2026-2027 Galatasaray kaleci formaları