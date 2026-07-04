Aslan'dan yeni sezonda bir ilk! Galatasaray 3 yeni formasını ve özel tasarım fontunu tanıttı

Formaların satışına başlanıldığı belirtilerek iç sahada giyilecek formayla ilgili, "Bu sezon formamız, tarihi bir ilke de imza atıyor. 5 yıldızımız, ilk kez parçalı formamızın üzerinde yan yana yer alarak yazdığımız eşsiz hikâyeyi ve kazandığımız zaferleri gururla temsil ediyor. Çünkü bu forma sadece bugünümüzü değil, geçmişimizi, değerlerimizi ve geleceğe taşıdığımız mirasımızı da üzerinde taşıyor." denildi.



