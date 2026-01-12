Yeni Şafak
Atletico Madrid maçına yetişecek mi? Osimhen'in dönüş tarihi netleşti

16:1212/01/2026, Pazartesi
G: 12/01/2026, Pazartesi
Nijerya Milli Takımı ile Afrika Uluslar Kupası'nda mücadele eden Vcitor Osimhen'in dönüş tarihi, Galatasaraylılar tarafından merak ediliyordu. Yıldız ismin, takvimi netleşti.

Süper Kupa finalinde Fenerbahçe'ye kaybeden Galatasaray'da Victor Osimhen'in yokluğu derinden hissediliyor. NTV Spor'da yer alan habere göre Nijerya formasıyla Afrika Uluslar Kupası'nda yarı finale yükselen Victor Osimhen'in Galatasaray'a geri dönüş tarihi de büyük oranda netleşti.

14 Ocak tarihinde Fas ile yarı finalde karşılaşacak olan Nijerya, bu maçı kaybetmesi halinde 17 Ocak tarihinde üçüncülük maçına, kazanması durumunda ise 18 Ocak'ta final karşılaşmasına çıkacak.

Dolayısıyla Victor Osimhen, Türkiye Kupası'ndaki Fethiyespor ve Süper Lig'deki Gaziantep FK maçlarında da Galatasaray forması giyemeyecek.

Nijeryalı yıldız, 21 Ocak tarihinde Şampiyonlar Ligi'nde RAMS Park'ta oynanacak Atletico Madrid maçına yetişecek.

